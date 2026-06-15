Bế giảng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị năm học 2025 – 2026

Chiều 15/6, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ bế giảng 2 lớp trung cấp lý luận chính trị K207 và K208, hệ tập trung, năm học 2025 – 2026. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hai lớp trung cấp lý luận chính trị K207 và K208 có tổng số 51 học viên, trong đó 50 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an Hà Tĩnh và 1 học viên đến từ đơn vị khác. Sau hơn 6 tháng học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, chương trình còn tập trung bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn xây dựng, phát triển địa phương cùng các nội dung bổ trợ cần thiết phục vụ công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chúc mừng các học viên đã hoàn thành khoá học.

Ngoài ra, chương trình trung cấp lý luận chính trị cũng đã bổ sung, cập nhật các nội dung mới phù hợp với nhiều đối tượng học viên. Trong đó, một số nội dung đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ theo từng vị trí công tác của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ.

Học viên hai lớp trung cấp chính trị K207 và K208 nhận bằng tốt nghiệp.

Trường Chính trị Trần Phú trao tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Kết thúc khóa học, 100% học viên lớp trung cấp lý luận chính trị K207 và K208 năm học 2025 – 2026 đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó, có 36 học viên đạt loại giỏi và 15 học viên đạt loại Khá.