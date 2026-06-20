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Người làm báo Hà Tĩnh: Bám sát các sự kiện, dấn thân nơi gian khó

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(Baohatinh.vn) - Từ hội trường chính trị đến hiện trường thiên tai, từ những sự kiện lớn đến từng khoảnh khắc đời thường, người làm báo Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời, dấn thân tác nghiệp để ghi lại hơi thở cuộc sống và lan tỏa thông tin chân thực đến bạn đọc.

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Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
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Nhà báo Ngô Tuấn - Báo Nhân dân (ngoài cùng bên phải) luôn coi việc lắng nghe và thấu hiểu đời sống Nhân dân là nền tảng để tạo nên các tác phẩm báo chí có chiều sâu và sức lan tỏa.
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Với phóng viên Thanh Nga - Báo Nông nghiệp và Môi trường (ngoài cùng bên trái), mỗi chuyến đi là một cơ hội để phản ánh chân thực hơi thở của ngành.
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Phóng viên - kỹ thuật viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh livestream Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh 2026.
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Phóng viên Cẩm Kỳ - Báo Đại đoàn kết tác nghiệp trong thiên tai tại xã Cẩm Bình.
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Phóng viên Đức Hùng (Báo VNExpress) và phóng viên Phạm Đức (Báo Thanh niên) hỗ trợ nhau khi tác nghiệp trong thiên tai.
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Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tác nghiệp hiện trường sự kiện bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
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Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tác nghiệp sự kiện bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
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Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh luôn gần cơ sở, sát Nhân dân.
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Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh thăm hỏi, trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.
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Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh bên lề lễ trao Giải Búa liềm vàng toàn quốc 2026.

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