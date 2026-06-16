Thí sinh Đảng bộ xã Đức Thịnh nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi và đại biểu dự lễ bế mạc, trao giải.

Chiều 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức bế mạc và trao giải vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải.

Vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra từ sáng 16/6 với sự tham gia của 9 thí sinh đến từ Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đảng bộ các xã, phường: Đan Hải, Đức Thịnh, Hương Đô, Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Bắc Hồng Lĩnh.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - Đảng bộ xã Đan Hải thực hiện phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Phần thi thuyết trình của thí sinh Văn Thị Mỹ Hạnh - Đảng bộ xã Cẩm Lạc.

Tham gia vòng thi chung kết, mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Nội dung dự thi liên quan trực tiếp đến việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với liên hệ thực tiễn tại cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

Phần thi của Trung úy Thái Hữu Tới - Đảng bộ xã Đức Thịnh.

Phần thi thuyết trình của thí sinh Đinh Hữu Cảnh - Đảng bộ xã Hương Đô.

Phát biểu bế mạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp đánh giá: đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có sự đầu tư nghiêm túc, chuẩn bị công phu và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với hội thi.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp phát biểu bế mạc.

Trải qua các phần thi, thí sinh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng làm chủ nội dung, kỹ năng thuyết trình tốt, tư duy liên hệ thực tiễn sâu sắc; đồng thời thể hiện rõ dấu ấn, bản sắc riêng của từng địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân. Các thí sinh cũng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, giúp bài thuyết trình trở nên sinh động, hấp dẫn và có sức thuyết phục cao.

Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để đảng ủy các xã, phường, đảng ủy trực thuộc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sắc về lý luận, giỏi về nghiệp vụ, sắc bén trong tư duy, thuyết phục trong tuyên truyền và khả năng thích ứng nhanh với môi trường truyền thông hiện đại.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã quyết định trao giải nhất cho Trung úy Thái Hữu Tới - cán bộ Công an xã Đức Thịnh (Đảng bộ xã Đức Thịnh); giải nhì cho thí sinh Đinh Hữu Cảnh (Đảng bộ xã Hương Đô) và trao 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao giải nhất cho Trung úy Thái Hữu Tới (Đảng bộ xã Đức Thịnh).

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi trao giải nhì cho thí sinh Đinh Hữu Cảnh (Đảng bộ xã Hương Đô).

Các đồng chí: Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hà Thị Sâm - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trao giải ba cho các thí sinh.

Các đồng chí trong ban giám khảo trao giải khuyến khích cho các thí sinh.