9 thí sinh tham gia chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi Hà Tĩnh

Các đại biểu dự khai mạc.

Sáng 16/6, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự vòng chung kết cấp tỉnh.

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 được triển khai từ giữa tháng 4 đến nay. Trải qua 3 vòng thi cấp cụm với sự tham gia của 73 thí sinh đến từ 73 đảng bộ trực thuộc, 9 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng thi chung kết cấp tỉnh. Các thí sinh đến từ Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đảng bộ các xã, phường: Đan Hải, Đức Thịnh, Hương Đô, Cẩm Lạc, Kỳ Anh, Hoành Sơn, Bắc Hồng Lĩnh.

Ban giám khảo vòng chung kết hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Để vòng chung kết diễn ra thành công, đồng chí Hà Văn Hùng yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo và tổ thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng thể lệ, quy chế hội thi; chấm thi khách quan, công tâm, chính xác; đánh giá đúng trình độ, kỹ năng, năng lực tuyên truyền của từng thí sinh. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các phần thi với tâm thế vững vàng, chủ động, tự tin, thuyết phục, có tính lan tỏa cao. Mong rằng, những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy qua hội thi sẽ là hành trang quan trọng để các đồng chí tiếp tục phát huy trong thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các thí sinh và đại biểu dự khai mạc.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh bước vào các phần tranh tài. Tham gia vòng thi chung kết, mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Nội dung dự thi liên quan trực tiếp đến việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với liên hệ thực tiễn tại cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

Thành viên Ban Giám khảo hội thi đặt câu hỏi cho thí sinh.

Đồng chí Trần Thị Huyền Trang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Phần thi của Thiếu tá Phan Thị Kiều Trang - cán bộ Công an phường, Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh.

Phần dự thi của Trung tá Nguyễn Giao Hưởng - Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Cẩm Bình, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Phần thi của đồng chí Nguyễn Mỹ Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Kỳ Anh, Đảng bộ xã Kỳ Anh.

Trong đó, phần thi đề cương thuyết trình: yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng, không quá 10 trang giấy A4; bài thuyết trình không quá 50 slide. Phần thi thuyết trình: thí sinh lựa chọn phần trọng tâm hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đăng ký thi để trình bày trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút. Phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo: nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Hội thi diễn ra trong thời gian 1 ngày. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào chiều 16/6.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục thông tin về kết quả hội thi.