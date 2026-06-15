Xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: Vị trí, phạm vi, tính chất của Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số; các trụ cột về nền tảng chính trị-tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; cơ chế tổ chức thực hiện…

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ghi nhận đề án có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài.

Mục tiêu là tạo chuyển biến căn bản về năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động, sắc bén hơn; hướng tới xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, vận hành đồng bộ trong mọi bối cảnh, dựa trên nền tảng chính trị vững chắc, dữ liệu số thống nhất, truyền thông chính trị hiện đại, giáo dục lý luận chính trị thực chất và đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực số, trách nhiệm nêu gương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Vấn đề đặt ra không chỉ là đổi mới một số phương thức tuyên truyền, mà là xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi rất nhanh của môi trường thông tin, truyền thông và đời sống xã hội. Làm rõ hơn bản chất của chuyển đổi số trong công tác tư tưởng; tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng, nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, không phải là mở thêm các trang điện tử, mạng xã hội hay tăng cường trang thiết bị, càng không phải là cách làm cũ đặt trên nền tảng mới, mà phải là cách thức tổ chức triển khai thực hiện trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, công tác tư tưởng thời gian qua đã góp phần quan trọng giữ vững nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng; tăng cường thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên, cần đánh giá rõ hơn những hạn chế có tính bản chất như: Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa theo kịp yêu cầu mới; còn biểu hiện khoán trắng công tác tư tưởng cho cơ quan chuyên trách. Phương thức công tác tư tưởng đổi mới chưa tương xứng với tốc độ phát triển của công nghệ, truyền thông và đời sống xã hội. Điểm nghẽn lớn là thiếu hệ sinh thái dữ liệu và nền tảng số thống nhất; thiếu cơ chế điều phối liên ngành, phản ứng nhanh...

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cơ bản thống nhất với hướng tiếp cận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xác định phương châm xuyên suốt của Chiến lược là: “Chủ động - Sắc bén- Thuyết phục - Hiệu quả”. Trong đó, phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng; không chỉ tuyên truyền, giáo dục, mà còn phải chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên; lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm năng lực nền tảng; lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đề án phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, nguồn lực bảo đảm, lộ trình thực hiện, chế độ kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết.

Để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; làm rõ đây là nhiệm vụ xây dựng Đảng rất quan trọng, gắn trực tiếp với năng lực lãnh đạo, cầm quyền, tổ chức thực hiện nghị quyết và củng cố niềm tin của nhân dân.

Nhiệm vụ đột phá là xây dựng năng lực điều hành thống nhất; hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở, thông tin, bảo đảm liên thông, an toàn, bảo mật, phục vụ trực tiếp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm; nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, nội dung giả mạo do công nghệ, những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc...

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục. Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa; chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận. Lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng tư tưởng, môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng; đồng thời đấu tranh sắc bén với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực; huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai. Đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất, gắn với công việc, hiểu sâu, vận dụng đúng. Xây dựng đội ngũ, chuẩn hóa năng lực cán bộ làm công tác tư tưởng; hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình phản ứng nhanh, cơ chế quản lý cán bộ, đảng viên trên không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án với tinh thần đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để báo cáo Bộ Chính trị.