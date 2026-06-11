Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(Baohatinh.vn) - Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, sáng nay (11/6), gần 18.600 thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Đúng 7 giờ 35 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên - môn Ngữ văn với hình thức tự luận, thời gian 120 phút.
Tại 35 điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã bố trí 797 phòng thi, 70 phòng chờ; điều động hơn 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên… làm nhiệm vụ.
Để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi. Đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24 giờ; giữ gìn an ninh, trật tự tại các điểm thi; tăng cường phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.
Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, đặc biệt là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh cũng đã được trang bị các máy quét an ninh cầm tay nhằm kiểm soát chặt chẽ thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào phòng thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã phân công các đội tình nguyện tổ chức tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi.
Trước đó, ngành giáo dục cũng chỉ đạo các trường học tổ chức tốt việc dạy học, ôn tập kiến thức, chuẩn bị kỹ năng, tâm lý cho học sinh, hướng dẫn các em đăng ký dự thi, tổ chức phổ biến quy chế thi cho học sinh; tổ chức học tập quy chế, nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên của đơn vị mình.
Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/6). Theo lịch thi, các thí sinh sẽ làm bài môn Ngữ văn vào sáng 11/6; buổi chiều cùng ngày, các em tiếp tục dự thi môn Toán (bắt đầu làm bài từ 14 giờ 30 phút). Sáng 12/6, thí sinh sẽ hoàn thành các bài thi tự chọn thứ nhất và thứ hai.
Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Thay vì chỉ tìm kiếm những bãi biển đẹp hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều phụ huynh Hà Tĩnh đang chọn cho con những hành trình về nguồn, khám phá di sản, trải nghiệm thiên nhiên và rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè.
Sáng 2/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.
Việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh sẽ bắt đầu từ ngày 29/5, kết quả dự kiến công bố trước ngày 11/6. Ngành giáo dục cũng quy định rõ thời gian phúc khảo, nguyên tắc xét tuyển vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Sau 150 phút áp lực, căng thẳng chạy đua với thời gian, trưa nay (26/5), hơn 400 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Toán và Ngữ văn đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Hôm nay (26/5), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen), gần 1.500 thí sinh bước vào ngày thi môn chuyên để giành 455 “vé” vào ngôi trường THPT danh giá nhất.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!