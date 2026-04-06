Đời sống

Con dâu cùng mẹ chồng bất ngờ nhặt được hơn 56 triệu đồng

Đức Đồng
(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi nhặt được tài sản có giá trị, bà Mai Thị Năm cùng mẹ chồng (đều ở xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã đến trình báo cơ quan chức năng để tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Công an xã Cổ Đạm cùng bà Mai Thị Năm và cụ Dương Thị Chắt trao trả lại hơn 56 triệu đồng cho chị T. (áo trắng).

Sáng 6/4, lãnh đạo Công an xã Cổ Đạm thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một túi xách chứa hơn 56 triệu đồng do hai người dân nhặt được trên đường và đã tiến hành trao trả cho người đánh rơi.

Trước đó, trưa ngày 5/4, bà Mai Thị Năm (SN 1976) chở theo mẹ chồng là cụ Dương Thị Chắt (SN 1947), cùng trú tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm di chuyển trên tuyến đường gần Trường THPT Nghi Xuân (xã Cổ Đạm) thì bất ngờ thấy và nhặt được chiếc túi xách ai đó đánh rơi.

Kiểm tra bên trong túi thấy có số tiền 56,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ có liên quan, bà Năm và cụ Chắt đã mang toàn bộ tài sản đến trình báo, giao nộp cho Công an xã Cổ Đạm để xác minh, tìm chủ sở hữu.

Qua rà soát, Công an xã Cổ Đạm xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị T. (SN 1980, trú xã Cổ Đạm) và hỗ trợ hai bên tiến hành trao, nhận lại.

