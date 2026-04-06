Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2026

Trường Đại học Hà Tĩnh công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Thời gian đăng ký tuyển sinh dự kiến từ 1/4 - 30/5/2026.

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

a) Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định;

b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

c) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

d) Đáp ứng các điều kiện khác theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh.

2. Mô tả phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển...)

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Mã 100)

Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét của môn Toán hoặc môn Ngữ văn tối thiểu 1/3 và đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

a) Tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT dùng để xét tuyển có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo;

b) Tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT có dùng chứng chỉ ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ.

c) Tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thi năm 2026, áp dụng đối với ngành Giáo dục mầm non.

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (Mã 200)

Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT bắt buộc môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét của môn Toán hoặc môn Ngữ văn tối thiểu 1/3 và đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

a) Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của tối thiểu 3 môn học theo thang điểm 30;

b) Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của tối thiểu 2 môn học (trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn) và dùng chứng chỉ ngoại ngữ (chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành).

c) Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của tối thiểu 2 môn học (trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn) với điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thi năm 2026, áp dụng đối với ngành Giáo dục mầm non.

d) Trường hợp môn học trong tổ hợp xét tuyển không học đủ 6 học kỳ cấp THPT theo năm do thay đổi lựa chọn môn học thì sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế.

2.3. Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (Mã 402)

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Các kết quả này được lấy theo tổ hợp xét tuyển của ngành để xét tuyển.

2.4. Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (Mã 411)

2.5. Phương thức 5: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (theo điều 8, quy chế tuyển sinh) (Mã 301).

3. Tổ chức tuyển sinh

3.1. Tổ chức đăng ký xét tuyển thẳng, đăng ký xét tuyển, đăng ký dự thi năng khiếu và đăng ký nộp hồ sơ để cộng điểm thưởng:

Trường tổ chức cho thí sinh đăng ký theo hướng dẫn trên cổng thông tin tuyển sinh của trường tại địa chỉ: https://ts.htu.edu.vn/

Thời gian đăng ký (dự kiến): Từ 1/4/2026 đến 30/5/2026.

Thời gian tổ chức thi năng khiếu (dự kiến): Từ 14/6/2026 đến 19/6/2026.

3.2. Đăng ký xét tuyển, xác nhận trúng tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Thí sinh đăng ký xét tuyển, xác nhận trúng tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Thời gian: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.3. Đăng ký và xét tuyển đợt bổ sung (nếu có)

Thí sinh đăng ký theo hướng dẫn trên cổng thông tin tuyển sinh của trường: https://ts.htu.edu.vn/

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Ngoài ra, nhà trường cũng công bố cụ thể các chính sách ưu tiên; điểm cộng và các thông tin liên quan khác.

