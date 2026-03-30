Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu các chức danh, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 30/3, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII chủ tọa kỳ họp.

Xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với 58 đại biểu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII khẳng định: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho nhiệm kỳ hoạt động mới của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh trong 5 năm tới.

Nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng các đại biểu trúng cử; đồng thời bày tỏ ghi nhận và cảm ơn tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận thẳng thắn, dân chủ. Đồng thời đề cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực để bầu, trình phê chuẩn vào các chức danh theo quy định; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để kỳ họp đạt kết quả thiết thực, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ.

Tiếp đó, kỳ họp nghe đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 58 đại biểu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH: - Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 968.275/968.380, đạt 99,99%. - Tổng số người trúng cử: 58 người - Về cơ cấu: Nữ: 15 người (tỷ lệ 25,86%); Dân tộc thiểu số: 0 người (tỷ lệ 0%); Trẻ tuổi: 3 người (tỷ lệ 5,17%); Ngoài Đảng: 3 người (tỷ lệ 5,17%); Tái cử: 27 người (tỷ lệ 46,55%); Tôn giáo: 3 người (tỷ lệ 5,17%). - Về thành phần Cơ quan Đảng: 16 người (tỷ lệ 27,59%); Cơ quan chính quyền: 28 người (tỷ lệ 48,28%); Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên: 8 người (tỷ lệ 13,79%); Quân đội, công an: 2 người (3,45%); Cơ quan, đơn vị khác: 4 người (6,89%) - Về trình độ chuyên môn: Sau đại học: 44 người (tỷ lệ 75,86%); Đại học: 12 người (tỷ lệ 20,69%); Dưới đại học: 2 người (tỷ lệ 3,45%). - Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 51 người (tỷ lệ 87,93%); Cử nhân: 2 người (tỷ lệ 3,45%). Trung cấp: 2 người (tỷ lệ 3,45%)

Gắn hoạt động của HĐND với yêu cầu phát triển giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ cảm ơn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, góp phần quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhấn mạnh bối cảnh mới và yêu cầu, thách thức trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị HĐND tỉnh phát huy vai trò, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy; HĐND tỉnh không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; mỗi đại biểu HĐND tỉnh phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh tại kỳ họp này cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà; phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả. Các nghị quyết ban hành phải đúng chủ trương của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Các cơ chế, chính sách phải phù hợp thực tiễn, khả thi cao, thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Đặc biệt, phải gắn chặt hoạt động của HĐND với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò giám sát và hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh. Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận sau chất vấn, bảo đảm các cam kết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tích cực phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh trong xây dựng, ban hành, tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, thực sự đi vào đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bầu các chức danh HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các khu vực.

Với sự thống nhất, tín nhiệm của 100% đại biểu dự họp, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031;

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu các đồng chí: Đào Thị Anh Nga giữ chức Trưởng ban Văn hóa - xã hội, Nguyễn Thị Thúy Nga giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Nguyễn Thị Nhuần giữ chức Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cũng tại kỳ họp, với số phiếu tán thành 100%, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các đồng chí: Trần Báu Hà, Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh với 15 đồng chí.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; đặc biệt là sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh và đồng chí Phan Thiên Định khẳng định, tập thể HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ giữ vững đoàn kết, thống nhất; kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy sự hài lòng và lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Đồng thời phát huy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cam kết đem hết tâm sức, trí tuệ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; cùng tập thể Thường trực, các ban HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

HĐND tỉnh sẽ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

HĐND tỉnh tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong công tác quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng; bảo đảm các nghị quyết ban hành sát thực tiễn, khả thi, sớm đi vào cuộc sống. Đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả; gắn giám sát với trách nhiệm giải trình và kết quả thực hiện.

Phát huy vai trò của các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND; tăng cường mối liên hệ với cử tri; kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan trong hệ thống chính trị; bảo đảm sự đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm; kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tích cực đổi mới phương thức quản lý, điều hành; sâu sát cơ sở, lắng nghe Nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt tập thể UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định bày tỏ UBND tỉnh sẽ nỗ lực cao nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên.

Tập thể UBND tỉnh sẽ nỗ lực cao nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên; chú trọng phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và con người Hà Tĩnh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kỷ luật, kỷ cương, tận tụy, trách nhiệm; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công vụ...

Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phan Thiên Định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, giám sát và đóng góp ý kiến quý báu của các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh để cùng nhau xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Tiếp tục công tác nhân sự, kỳ họp tiến hành bầu 21 vị Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh, 173 vị Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân các khu vực.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đã báo cáo về Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX phê chuẩn số lượng, danh sách Phó Trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND tỉnh; thành lập các tổ đại biểu và tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Theo đó mỗi ban của HĐND tỉnh có 9 thành viên, với 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 7 ủy viên (1 ủy viên chuyên trách, 6 ủy viên kiêm nhiệm). HĐND tỉnh cũng thành lập 12 tổ đại biểu, mỗi tổ có 4-5 thành viên với 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2-3 thành viên.

Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX: Trưởng ban: bà Nguyễn Thị Nhuần Phó Trưởng ban: ông Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII Ủy viên hoạt động chuyên trách: bà Đinh Thị Hiền - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm gồm: 1. Ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy 2. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh 3. Ông Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 4. Ông Nguyễn Ngọc Hoạch, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn; 5. Ông Trần Mạnh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Can Lộc 6. Ông Lê Ngọc Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh. Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIX: Trưởng ban: bà Đào Thị Anh Nga Phó Trưởng ban: ông Phan Trung Kiên - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ủy viên hoạt động chuyên trách: bà Đinh Thị Hồng Vân - giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng. Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm: 1. Ông Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; 2. Ông Nguyễn Thế Hoàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. 3. Ông Nguyễn Thăng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh 4. Ông Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân; 5. Ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 6. Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh. Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX: Trưởng ban: bà Nguyễn Thị Thúy Nga Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII Ủy viên hoạt động chuyên trách: ông Lê Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm: 1. Ông Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen 2. Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí 3. Ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Hà 4. Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh 5. Ông Nguyễn Trung Thành - Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh 6. Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Thảo luận, góp ý các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra

Sau khi hoàn thành bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa XIX, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tờ trình về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thay đổi mức vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2026-2030; báo cáo tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Xây dựng cống qua đê Tả Nghèn tại K38+800 và hệ thống cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp tiêu thoát lũ.

Nghe báo cáo về việc sửa đổi Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 34 về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội năm 2026.

Kỳ họp cũng nghe các báo cáo thẩm tra về việc về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội năm 2026; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và thay đổi mức vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng thực chất, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nhiệm kỳ mới bắt đầu trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn tới đặt ra áp lực lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của cả hệ thống chính trị. Trước yêu cầu đó, HĐND tỉnh xác định rõ hoạt động trong nhiệm kỳ này phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, thông điệp xuyên suốt của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: “Đổi mới mạnh mẽ, quyết nghị đúng đắn, giám sát hiệu quả, vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đổi mới phương thức hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh; các quyết sách của HĐND tỉnh phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu phát triển của tỉnh và vì lợi ích của Nhân dân. Lựa chọn nội dung giám sát, chất vấn, giải trình có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm giải trình và theo dõi đến khi có chuyển biến thực chất.

Tăng cường phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan; bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quan tâm hướng dẫn, theo dõi hoạt động của HĐND cấp xã trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết đã được thông qua. Rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo quý, 6 tháng và cả năm; tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Tập trung hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, Khu kinh tế Vũng Áng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; chủ động tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng thu hút các dự án quy mô lớn.

Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung; phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh…

UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp tiếp theo; nâng cao chất lượng tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

