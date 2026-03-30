Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX họp kỳ thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng

(Baohatinh.vn) - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới (2026-2031) nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Sáng nay (30/3), Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó tạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong thời gian 1 buổi. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và các tòa án nhân dân khu vực theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo về Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX phê chuẩn số lượng, danh sách Phó Trưởng Ban, Ủy viên các ban HĐND tỉnh; thành lập các tổ đại biểu và tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 27/3/2026).

Kỳ họp xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng như: Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX; Quy chế làm việc của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Đồng thời báo cáo các Tờ trình về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thay đổi mức vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2026-2030; tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Xây dựng cống qua đê Tả Nghèn tại K38+800 và hệ thống cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp tiêu thoát lũ; tờ trình về việc sửa đổi Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 34 về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội năm 2026...

Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận và biểu quyết dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Trước khi diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, đại biểu tiến hành dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (phường Thành Sen).

Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên ứng dụng i-HaTinh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.