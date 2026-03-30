Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX họp kỳ thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng

(Baohatinh.vn) - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới (2026-2031) nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.
Sáng nay (30/3), Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại hội trường tầng 1, trụ sở HĐND - UBND tỉnh với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.
Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó tạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra trong thời gian 1 buổi. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và các tòa án nhân dân khu vực theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo về Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX phê chuẩn số lượng, danh sách Phó Trưởng Ban, Ủy viên các ban HĐND tỉnh; thành lập các tổ đại biểu và tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.
Kỳ họp xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng như: Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX; Quy chế làm việc của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.
Đồng thời báo cáo các Tờ trình về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thay đổi mức vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2026-2030; tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Xây dựng cống qua đê Tả Nghèn tại K38+800 và hệ thống cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp tiêu thoát lũ; tờ trình về việc sửa đổi Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 34 về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các tổ chức hội năm 2026...
Kỳ họp cũng tiến hành thảo luận và biểu quyết dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp.
Trước khi diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, đại biểu tiến hành dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (phường Thành Sen).
Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.
