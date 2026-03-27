Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hà Linh

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chiều 27/3, HĐND xã Hà Linh tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXII nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp tham dự kỳ họp.

Ông Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Linh khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Linh nhấn mạnh, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho nhiệm kỳ hoạt động mới của HĐND xã Hà Linh khóa XXII. Đây là kỳ họp nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng theo quy định của pháp luật, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền địa phương vận hành hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...

Tại kỳ họp, đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khoá XXII nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã. Tiếp đó, HĐND xã tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp trao giấy chứng nhận tiêu chuẩn đại biểu HĐND cho các đại biểu HĐND xã Hà Lĩnh.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND xã Hà Linh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Theo đó, ông Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Kim Dũng - Ủy viên BTV Đảng ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031. Theo đó, ông Hoàng Xuân Tần - Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Trí Đồng - Ủy viên BTV Đảng ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã Hà Linh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài các nghị quyết về nhân sự, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Hà Linh khóa XXII đã xem xét và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2025.

Sau khi tham dự Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hà Linh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân và đoàn công tác đã đến kiểm tra, tham quan một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn xã Hà Linh.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân tham quan cánh đồng khoai Cồn Đén tại thôn Trung Tiến (xã Hà Linh)...

... và tham quan mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan tại thôn 11 (xã Hà Linh)

Qua thực tế kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của người dân và lãnh đạo địa phương trong phát triển nông nghiệp, nhất là việc đưa các cây, con giống mới vào sản xuất. Đồng thời, đề nghị địa phương chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng, nâng cao cao giá trị bằng việc xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.