Đoàn đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 30/3, trước khi diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đoàn đại biểu tham dự kỳ họp tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân; qua đó đã lựa chọn bầu ra 58 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tỉnh nhà.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới, bảo đảm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó tạo cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Đoàn đại biểu dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục học tập, nêu cao truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.