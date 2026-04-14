Phát huy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ mới

Thùy Dương
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Chiều 14/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 3 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2026 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung và ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để ứng cử chức danh trưởng ban; giới thiệu nhân sự để phê chuẩn chức danh phó trưởng các ban HĐND tỉnh khóa XIX; cho ý kiến về thành viên các ban HĐND tỉnh.

Đồng thời, ban hành văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với nhân sự được giới thiệu để ứng cử bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX; nhân sự giới thiệu đại biểu HĐND tỉnh để bố trí ủy viên chuyên trách các ban HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu tham dự phiên họp.

Bên cạnh đó, tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; ban hành báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, phường; lập danh mục và báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản ban hành thủ tục hành chính tại bộ, ngành và địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; cho ý kiến đối với nội dung đề xuất của UBND tỉnh về nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2025.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh...

...và đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Các ban HĐND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động; chuẩn bị nội dung làm việc với các sở, ngành liên quan; thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh khóa XVIII và Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận xử lý đơn thư theo quy định...

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại phiên họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung ban hành mã định danh điện tử cấp hai cho Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và văn phòng, các phòng chuyên môn phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử; phối hợp tham mưu các nội dung liên quan trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng, ban hành các kế hoạch, báo cáo, văn bản góp ý của Trung ương và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ, công chức...

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga phát biểu tại phiên họp

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp liên tịch để thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; ban hành thông báo phân công nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khoá XIX; tổ chức tiếp xúc cử tri, thảo luận tại tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh…

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thời gian tới. Theo đó, các ban HĐND tỉnh cần tăng cường, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm tra, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh và HĐND ban hành nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Xem xét, bổ sung nội dung sửa đổi, điều chỉnh một số nghị quyết HĐND đã ban hành để phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn…

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các ban HĐND tỉnh.

Đồng thời, đề nghị trong quý II/2026, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị (đợt 2 năm 2026) đảm bảo chất lượng, chặt chẽ; tập trung cao công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

