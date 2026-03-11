G7 yêu cầu lên kịch bản xả kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp

Nhà máy lọc dầu ở Ichihara, quận Chiba, miền Đông Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

G7 đã yêu cầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) khẩn trương chuẩn bị các kịch bản xả kho dự trữ dầu mỏ trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran đang làm chao đảo thị trường năng lượng.

Phát biểu với báo giới tại Paris ngày 10/3, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7, cho biết nhóm này muốn chủ động sẵn sàng đưa các nguồn dự trữ dầu ra thị trường nếu cần thiết. G7 đã giao nhiệm vụ cho IEA nghiên cứu và tính toán cụ thể khối lượng dầu có thể xả bán.

Cùng ngày, sau khi tham dự cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng năng lượng G7, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryosei cũng lên tiếng khẳng định cam kết của nhóm trong việc bình ổn thị trường thế giới thông qua các công cụ như giải phóng dầu dự trữ. Hội đồng quản trị IEA sẽ thảo luận chi tiết về quy trình này trong cuộc họp diễn ra cùng ngày.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol thông báo chính phủ các nước thành viên sẽ tiến hành đánh giá an ninh nguồn cung và điều kiện thị trường hiện tại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc mở kho dự trữ khẩn cấp. Ông Birol cảnh báo tình hình trên thị trường dầu mỏ đã xấu đi nghiêm trọng trong những ngày gần đây, viện dẫn tình trạng giao thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt và việc cắt giảm sản lượng tại khu vực Trung Đông.

Trước đó, ngày 9/3, giá dầu giao dịch tại London đã vọt lên mức cao nhất trong 4 năm, chạm ngưỡng gần 120 USD/thùng khi các dòng chảy năng lượng qua eo biển chiến lược Hormuz bị tắc nghẽn và các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông giảm sản lượng. Tuy nhiên, giá dầu đã hạ nhiệt và giao dịch quanh mức 91 USD/thùng trong cùng ngày, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định chiến sự có thể kết thúc "rất sớm".

Hiện tại, các quốc gia khai thác lớn như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Iraq đang tiếp tục cắt giảm sâu nguồn cung dầu mỏ. Động thái này làm bốc hơi khoảng 6% sản lượng toàn cầu trong bối cảnh các kho chứa tại khu vực đã đầy tràn. Đáng chú ý, UAE phải tạm ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này là Ruwais trong ngày 9/3 như một biện pháp phòng ngừa sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong khu vực.

IEA cho biết 32 chính phủ thành viên hiện nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp. Trong đó, Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ (SPR) đóng vai trò là "bộ đệm" lớn nhất. Ngoài ra, các quốc gia IEA còn dự trữ thêm 600 triệu thùng theo các nghĩa vụ bắt buộc của chính phủ.