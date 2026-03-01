Hotline: 02393.693.427
Thế giới

Iran bầu thành viên Hội đồng lãnh đạo tạm thời sau khi Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng

Ngày 1/3, chính quyền Iran đã bổ nhiệm ông Ayatollah Alireza Arafi vào Hội đồng lãnh đạo lâm thời, cơ quan sẽ điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

hoi-dong-lanh-dao-lam-thoi-iran-0103-589.jpg
Chính quyền Iran đã bổ nhiệm ông Ayatollah Alireza Arafi vào Hội đồng lãnh đạo lâm thời. (Ảnh: Nguồn X)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Hội đồng Phân định Lợi ích quốc gia Mohsen Dehnavi cho biết, hội đồng này đã bầu ông Ayatollah Alireza Arafi làm thành viên của Hội đồng lãnh đạo lâm thời. Hội đồng, cũng bao gồm cả Tổng thống và người đứng đầu ngành tư pháp, sẽ lãnh đạo đất nước cho đến khi Hội đồng chuyên gia bầu ra “một nhà lãnh đạo thường trực càng sớm càng tốt".

Theo truyền thông Iran, sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.

Cùng ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn với người đồng cấp Iran, ông Masoud Pezeshkian, về việc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị sát hại.

Tổng thống Putin lên án mạnh mẽ vụ sát hại ông Khamenei, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ ủng hộ tới gia đình và bạn bè của ông Khamenei, chính phủ và toàn thể nhân dân Iran.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch tấn công nhằm vào các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran. Chính quyền Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Tướng Mohammad Pakpour và Thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran - Đô đốc Ali Shamkhani đã thiệt mạng.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát Iran Gholam Reza Rezaian cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

