Thế giới

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Iran sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Khamenei

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng việc Mỹ và Israel sát hại Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc không kích là một tuyên bố chiến tranh chống người Hồi giáo.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin AFP ngày 1/3, trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước phát sóng, ông Pezeshkian nói: “Hành động ám sát nhân vật có thẩm quyền chính trị cao nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran và là một lãnh đạo nổi bật của dòng Shiite trên toàn thế giới… bị coi là một tuyên bố chiến tranh công khai chống người Hồi giáo và đặc biệt là chống người Shiite ở khắp nơi trên thế giới”.

Ông nói thêm rằng trả thù cho cái chết của ông Khamenei là quyền và nghĩa vụ của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra và ngay cả các bước đi tiếp theo sau khi Lãnh tụ Tối cao thiệt mạng". Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Mỹ và Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ.

Trong ngày 1/3, Hội đồng Chuyên gia Iran nhóm họp và bắt đầu tiến trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) Iran, ông Ali Larijani, khẳng định Iran không có ý định tấn công các quốc gia trong khu vực, song Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ thuộc lãnh thổ các nước đó. Bên cạnh đó, ông Larijani cũng cảnh báo các nỗ lực gây chia rẽ tại nước này sau khi Lãnh tụ Tối cao Khamenei thiệt mạng. Ông kêu gọi người dân Iran đoàn kết trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay.

Cùng ngày, Iran xác nhận thêm Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Đại tướng Seyyed Abdolrahim Mousavi và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh thiệt mạng.

Trong khi đó, ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng giải pháp ngoại giao đối với Iran vẫn khả thi và hiện dễ dàng hơn nhiều sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, cũng như sau khi Lãnh tụ Tối cao Khamenei thiệt mạng.

