Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Khamenei thiệt mạng

Truyền hình nhà nước Iran cùng các hãng tin như Tasnim và Fars News hôm nay xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng.
Truyền thông nhà nước Iran hôm nay xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel.
"Xin thông báo tới người dân Iran rằng Đại giáo chủ Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Cách mạng Hồi giáo, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa tội đồ Mỹ và Israel", hãng thông tấn nhà nước Iran hôm nay thông báo.
Hãng thông tấn mô tả Lãnh tụ Tối cao Khamenei là "chiến binh vĩ đại đã dành trọn cuộc đời mình cho sự phát triển và vị thế của Iran cũng như Hồi giáo". "Nguyện cầu ngài được hội ngộ cùng các vị Imam và Đấng Thủ lĩnh của các vị tử vì đạo", bản tin viết tiếp.
Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.
Truyền hình Iran cho biết ông Khamenei có mặt tại văn phòng ở trung tâm Tehran khi Mỹ và Israel phát động đợt tấn công đầu tiên. Các hình ảnh vệ tinh do Airbus công bố cho thấy địa điểm này đã hứng chịu các đợt oanh kích dữ dội. "Việc ông qua đời ngay tại văn phòng cho thấy ông luôn sát cánh cùng người dân và ở tuyến đầu thực thi trách nhiệm của mình, đối đầu với điều mà giới chức gọi là sự ngạo mạn toàn cầu", bản tin mô tả.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.
Rạng sáng 23/2 theo giờ địa phương, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Dhading, miền Trung Nepal, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân nước ngoài và 27 người bị thương.