Thế giới

Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Khamenei thiệt mạng

Truyền hình nhà nước Iran cùng các hãng tin như Tasnim và Fars News hôm nay xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng.

Truyền thông nhà nước Iran hôm nay xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel.

"Xin thông báo tới người dân Iran rằng Đại giáo chủ Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Cách mạng Hồi giáo, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công phối hợp giữa tội đồ Mỹ và Israel", hãng thông tấn nhà nước Iran hôm nay thông báo.

Hãng thông tấn mô tả Lãnh tụ Tối cao Khamenei là "chiến binh vĩ đại đã dành trọn cuộc đời mình cho sự phát triển và vị thế của Iran cũng như Hồi giáo". "Nguyện cầu ngài được hội ngộ cùng các vị Imam và Đấng Thủ lĩnh của các vị tử vì đạo", bản tin viết tiếp.

Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.

Xem toàn màn hình Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vẫy tay chào các quan chức, nhà ngoại giao và người dân trong buổi giảng ngày tháng 3/2025 ở Tehran. Ảnh: AP

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei vẫy tay chào các quan chức, nhà ngoại giao và người dân trong buổi giảng ngày tháng 3/2025 ở Tehran. Ảnh: AP

Truyền hình Iran cho biết ông Khamenei có mặt tại văn phòng ở trung tâm Tehran khi Mỹ và Israel phát động đợt tấn công đầu tiên. Các hình ảnh vệ tinh do Airbus công bố cho thấy địa điểm này đã hứng chịu các đợt oanh kích dữ dội. "Việc ông qua đời ngay tại văn phòng cho thấy ông luôn sát cánh cùng người dân và ở tuyến đầu thực thi trách nhiệm của mình, đối đầu với điều mà giới chức gọi là sự ngạo mạn toàn cầu", bản tin mô tả.

