Bolivia truy tìm tiền mặt bị đánh cắp sau vụ máy bay gặp nạn

Cảnh sát Bolivia đột kích hơn 20 nhà dân nhằm truy tìm số tiền mặt bị đánh cắp sau khi vận tải cơ quân sự chở tiền gặp nạn.
Đại tá cảnh sát Henry Pinto, người được giao phụ trách cuộc điều tra, hôm 2/3 cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành "22 cuộc khám xét" tại các ngôi nhà mà họ "phát hiện bằng chứng như tiền giấy".
Vận tải cơ C-130 Hercules gặp nạn sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế El Alto, gần thủ đô La Paz hôm 27/2, phá hủy nhiều ôtô và làm hư hại một số xe tải. Theo Bộ Kinh tế, máy bay khi đó đang vận chuyển 17 triệu tờ tiền với tổng trị giá 50 triệu boliviano (khoảng 7,2 triệu USD) để bàn giao cho Ngân hàng Trung ương nước này.
Tai nạn khiến 24 người thiệt mạng. 7 trong số 8 thành viên phi hành đoàn sống sót.
Người dân xung quanh đã đổ xô đến hiện trường máy bay gặp nạn để nhặt số tiền văng ra khắp nơi, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Bộ trưởng Kinh tế Jose Gabriel Espinoza ước tính "gần 30%" số tiền trên máy bay đã bị đánh cắp.
Ngân hàng Trung ương Bolivia cho biết những tờ tiền liên quan sẽ bị hủy hiệu lực và không được chấp nhận tại các ngân hàng hay tổ chức tài chính.
CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, ngày càng nắm chắc hơn về địa điểm và quy luật di chuyển của ông. Sau đó, họ phát hiện một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran dự kiến diễn ra vào sáng 28/2 ở trung tâm Tehran, với sự có mặt của Lãnh tụ Tối cao.
Ngày 1/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, sau khi tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel.
Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.