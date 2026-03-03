Bolivia truy tìm tiền mặt bị đánh cắp sau vụ máy bay gặp nạn

Đại tá cảnh sát Henry Pinto, người được giao phụ trách cuộc điều tra, hôm 2/3 cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành "22 cuộc khám xét" tại các ngôi nhà mà họ "phát hiện bằng chứng như tiền giấy".

Vận tải cơ C-130 Hercules gặp nạn sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế El Alto, gần thủ đô La Paz hôm 27/2, phá hủy nhiều ôtô và làm hư hại một số xe tải. Theo Bộ Kinh tế, máy bay khi đó đang vận chuyển 17 triệu tờ tiền với tổng trị giá 50 triệu boliviano (khoảng 7,2 triệu USD) để bàn giao cho Ngân hàng Trung ương nước này.

Lực lượng chức năng tại hiện trường ngày 28/2, sau vụ vận tải cơ quân sự chở tiền mặt gặp nạn ở Bolivia. Ảnh: AFP

Tai nạn khiến 24 người thiệt mạng. 7 trong số 8 thành viên phi hành đoàn sống sót.

Người dân xung quanh đã đổ xô đến hiện trường máy bay gặp nạn để nhặt số tiền văng ra khắp nơi, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Bộ trưởng Kinh tế Jose Gabriel Espinoza ước tính "gần 30%" số tiền trên máy bay đã bị đánh cắp.

Ngân hàng Trung ương Bolivia cho biết những tờ tiền liên quan sẽ bị hủy hiệu lực và không được chấp nhận tại các ngân hàng hay tổ chức tài chính.