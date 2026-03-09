Lãnh tụ Tối cao mới của Iran bị thương

Tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei của Iran. Ảnh: Reuters.

Trong các bản tin về việc ông Mojtaba Khamenei lên nắm quyền lãnh đạo tối cao, các phát thanh viên mô tả ông là một “janbaz” - thuật ngữ dùng để chỉ người bị thương do kẻ thù gây ra trong chiến tranh.

Truyền thông Iran gọi cuộc xung đột đang diễn ra là “chiến tranh Ramadan”. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước không cung cấp thêm chi tiết về mức độ thương tích của ông.

Trước đó, cha của ông - cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - cùng vợ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Tehran hôm 28/2. Kể từ khi chiến sự nổ ra, Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng. Ông được công bố trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran trong thông báo phát đi vào đêm 8/3 (giờ địa phương).

Làn sóng tấn công mới trên khắp Trung Đông

Nhiều quốc gia Trung Đông ghi nhận thêm các đợt tấn công đường không mới vào sáng 9/3 (giờ địa phương).

Iran: Chỉ vài giờ sau khi Iran công bố lãnh tụ tối cao mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông báo phóng thêm loạt tên lửa.

Trong khi đó, Israel tiến hành một “làn sóng không kích” mới nhằm vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran, theo tuyên bố của quân đội nước này. Phóng viên CNN tại Tehran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô, được cho là từ các cuộc không kích.

Lebanon: Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut. Video do hãng tin Reuters ghi lại cho thấy những cột khói bốc cao từ khu ngoại ô phía nam thành phố.

Các đoạn video riêng rẽ cũng ghi lại cảnh hỏa hoạn tại khách sạn Ramada ở Beirut và một căn hộ trong khu khách sạn bị hư hại sau cuộc không kích của Israel. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm tại Beirut khiến một số chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc IRGC thiệt mạng.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon), ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Bahrain: Những video lan truyền trên mạng xã hội và được CNN xác định vị trí cho thấy một đám cháy lớn cùng cột khói dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp nơi đặt trụ sở công ty dầu khí quốc gia BAPCO. Sau đó, công ty này thông báo tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động của mình.

Trước đó, giới chức cho biết ít nhất 32 người bị thương khi các máy bay không người lái của Iran tấn công thị trấn Sitra, cách khu công nghiệp khoảng 6 km. Theo Trung tâm Truyền thông Quốc gia, các cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư gần cơ sở năng lượng, và trong số những người bị thương có cả trẻ em.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE): Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, được mô tả là những âm thanh mạnh nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Bộ Quốc phòng UAE sau đó cho biết các tiếng nổ xuất phát từ hoạt động của hệ thống phòng không khi đánh chặn “tên lửa đạn đạo”, đồng thời máy bay chiến đấu đã chặn các máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Saudi Arabia: Bộ Quốc phòng cho biết 4 máy bay không người lái hướng về mỏ dầu Shaybah - một trong những mỏ dầu lớn nhất khu vực - đã bị đánh chặn và phá hủy tại sa mạc Rub’ al Khali.

Kuwait: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait bắn hạ một máy bay không người lái “tại một địa điểm đang được bảo vệ”. Cơ quan này cho biết việc đánh chặn được thực hiện “nhằm bảo vệ các cơ sở trọng yếu”.

Qatar: Bộ Quốc phòng Qatar thông báo lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa.