Thế giới

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá cả 2 loại dầu thô chủ chốt của thế giới đều lên trên 100 USD một thùng. Brent tăng 19,8% lên 111 USD. Dầu thô Mỹ WTI thêm 15,5% lên 107 USD. Tuần trước, cả hai loại dầu này đều đã tăng khoảng 30%.

Đây là mức cao nhất của cả hai loại dầu này kể từ tháng 7/2022. Giữa năm 2022, giá Brent từng lên trên 120 USD.

Iran thông báo chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của nước này. Ông được đánh giá là người theo đường lối bảo thủ và việc quyết định bổ nhiệm ông cho thấy phe theo đường lối cứng rắn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo cao nhất tại Iran.

Nhà máy lọc dầu Abadan ở Tây Nam Iran năm 2019. Ảnh: Reuters
Quân đội Israel hôm 8/3 cho biết đã tấn công các chỉ huy Iran tại thủ đô Beirut của Lebanon rạng sáng cùng ngày, qua đó mở rộng chiến dịch sang trung tâm Beirut sau nhiều ngày không kích khiến gần 400 người thiệt mạng. Quân đội Israel trước đó cũng đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ người nào được chọn kế nhiệm ông Khamenei. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến sự chỉ có thể kết thúc khi họ phá hủy hệ thống lãnh đạo hiện tại của Iran.

Tối 7/3, quân đội Israel cũng lần đầu tập kích các cơ sở dầu mỏ tại Tehran. Họ cho rằng các nơi này cung cấp nhiên liệu cho "nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, trong đó có cả các đơn vị quân sự tại Iran".

Diễn biến dầu thô Brent trong một tháng qua. Đồ họa: Trading Economics
Xung đột tại Trung Đông đang khiến dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz tê liệt hơn một tuần qua. Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - đang tăng cường vận chuyển qua Biển Đỏ. Tuy nhiên, khối lượng này chưa thể bù được mức giảm từ việc hàng hóa không thể đi qua Hormuz.

Kể cả khi kết thúc sớm, xung đột vẫn có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp toàn cầu đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao suốt nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Bởi các nhà cung cấp phải khắc phục các cơ sở bị hư hại, chuỗi logistics gián đoạn và rủi ro vận chuyển gia tăng.

Tags:

#giá dầu #xung đột Trung Đông #Brent #WTI #giá năng lượng

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.