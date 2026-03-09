Hotline: 02393.693.427
Thế giới

Iran công bố tân Lãnh tụ Tối cao

Hội đồng Chuyên gia đã chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran.

"Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm và trở thành lãnh tụ thứ ba trong hệ thống thiêng liêng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, dựa trên lá phiếu quyết định từ các đại diện đáng kính thuộc Hội đồng Chuyên gia. Chúng tôi không do dự dù chỉ một phút trong quá trình lựa chọn lãnh tụ mới, bất chấp hành động gây hấn tàn bạo của Mỹ và Israel", Hội đồng Chuyên gia Iran thông báo tối 8/3.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết chỉ huy các lực lượng vũ trang đã tuyên thệ trung thành với ông Mojtaba Khamenei. "Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẵn sàng tuyệt đối tuân lệnh và hy sinh để thực hiện các mệnh lệnh thiêng liêng của Người giám hộ luật Hồi giáo đương nhiệm, ngài Mojtaba Khamenei", lực lượng này cho hay.

Ông Mojtaba Khamenei (đội khăn đen) tại một sự kiện ở Tehran hồi năm 2019. Ảnh: Reuters

Lãnh tụ Tối cao là vị trí có quyền lực chính trị và tôn giáo cao nhất của Iran, đồng thời nắm giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề quốc gia. Ông Ali Khamenei giữ cương vị này từ năm 1989 cho đến khi thiệt mạng trong đòn tập kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel hôm 28/2.

Ông Mojtaba Khamenei có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran, cũng như liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij. Ông được đánh giá là người theo đường lối bảo thủ và quyết định bổ nhiệm ông cho thấy phe theo đường lối cứng rắn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo cao nhất tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho rằng ông Mojtaba Khamenei "không đáng nói đến". Trước khi Iran công bố tân Lãnh tụ Tối cao, ông Trump tiếp tục khẳng định bản thân nên có tiếng nói trong quá trình bổ nhiệm lãnh đạo mới ở nước này. "Nếu không nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi, ông ấy sẽ không tại vị được lâu", Tổng thống Trump cho hay.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định quyết định lựa chọn Lãnh tụ Tối cao hoàn toàn thuộc về Iran và "không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi". Ông Araghchi tiếp tục yêu cầu ông Trump "xin lỗi người dân trong khu vực" vì đã gây chiến.

Quân đội Israel trước đó cảnh báo "không ngại nhắm mục tiêu" vào người kế nhiệm ông Ali Khamenei.

