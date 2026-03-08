Lũ quét làm ít nhất 23 người tử vong ở Kenya

Ngập lụt do mưa lớn tại Mombasa, Kenya. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Mưa lớn trút xuống thủ đô Kenya vào tối 6/3 (giờ địa phương) đã biến nhiều tuyến phố lớn thành sông, gây ngập hàng nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. Đến sáng 7/3, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân và giải cứu những người bị mắc kẹt. Nhiều tuyến đường và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng, từ các khu ổ chuột rộng lớn đến những khu dân cư khá giả như Parklands.

Người phát ngôn của Hội Chữ thập Đỏ Kenya, ông Munir Ahmed, thông báo thiệt hại xảy ra trên diện rộng, với nhiều khu vực trong thành phố bị tàn phá, đồng thời nhiều hạt khác trên cả nước cũng chịu ảnh hưởng.

Cảnh sát cho hay ít nhất 29 người đã được giải cứu trong đêm, đồng thời khẳng định lực lượng chức năng vẫn đang được triển khai tối đa để tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp và tiếp tục các chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trong khoảng 20 năm qua, khu vực Đông Phi ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn các hiện tượng thời tiết cực đoan, gồm cả mưa lớn và hạn hán kéo dài. Một nghiên cứu về biến động lượng mưa công bố năm 2024 trên tạp chí Scientific Reports cũng ghi nhận xu hướng này.

Tháng trước, tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại hạt Mandera ở Đông Bắc Kenya đã khiến nhiều gia súc tử vong. Các quốc gia láng giềng như Somalia và Ethiopia cũng đang chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự.