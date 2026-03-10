Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Lực lượng Hezbollah ở Liban đã gia tăng các cuộc tấn công ở miền bắc Israel, lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm dân quân người Shiite tại Iraq đe dọa tấn công các căn cứ của Mỹ cũng như các tuyến hàng hải huyết mạch ở vùng Vịnh.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Baalbek, Liban, ngày 5/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại cuộc xung đột hiện nay sẽ “kích hoạt” ngòi nổ xung đột chống Mỹ và Israel vốn âm ỉ trong các nhóm vũ trang ở khu vực, bao gồm lực lượng Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen, các lực lượng dân quân người Shiite tại Iraq và một số nhóm vũ trang ở Syria. Một điểm nóng chiến lược đặc biệt đáng quan ngại là eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ và khí đốt của thế giới, bị phong tỏa. Trong khi đó, lực lượng Houthi tuyên bố nối lại các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ, khiến tuyến vận tải qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, hai hành lang thương mại quốc tế quan trọng, đứng trước mối đe dọa bị tê liệt.

Giới chuyên gia cảnh báo, cuộc chiến hiện nay có nguy cơ nhanh chóng lan rộng ra nhiều điểm nóng tại Trung Đông bởi lực lượng thân Iran trải dài từ vùng Levant đến vùng Vịnh. Tại Liban, phong trào Hezbollah đã tiến hành loạt cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel. Xung đột giữa Hezbollah và Israel leo thang khi lực lượng này phóng rocket và máy bay không người lái từ lãnh thổ Liban về phía các mục tiêu ở Israel nhằm đáp trả “chiến dịch quân sự tấn công” chống Hezbollah của Israel. Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào nhiều khu vực của Liban và các cuộc tấn công trên bộ ở các khu vực dọc biên giới. Giao tranh giữa các lực lượng của Israel và Hezbollah tại Liban gây thương vong lớn đối với dân thường.

Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel đã khiến khoảng 400 người thiệt mạng, trong đó có 83 trẻ em và 42 phụ nữ. Khoảng 517.000 người dân Liban đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Trong khi đó, tại Iraq, các lực lượng dân quân dòng Shiite thân Iran đe dọa có thể tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực. Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Baghdad của Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa. Tại Yemen, lực lượng Houthi tuyên bố nối lại các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ.

Theo giới phân tích, nếu không có các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, cuộc chiến hiện nay có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực toàn diện, với những tác động sâu rộng đối với an ninh Trung Đông, thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu. Trong khi các lực lượng thân Iran tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ, các nhà phân tích cảnh báo, các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ngoài căn cứ quân sự của Mỹ và cơ sở năng lượng của các nước Arab cũng có thể thúc đẩy hình thành một liên minh quân sự rộng hơn đối đầu với Iran.

Xung đột kéo dài ở cường độ cao, kết hợp với các biện pháp trả đũa, sẽ dẫn tới khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Nguy cơ cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran với Israel và Mỹ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, vượt ra khỏi phạm vi khu vực. Azerbaijan đã thông báo 2 drone xuất phát từ lãnh thổ Iran đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ Nakhichevan của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết một tàu ngầm của Mỹ đã phóng ngư lôi đánh chìm một tàu chiến của Iran ở ngoài khơi bờ biển Sri Lanka. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết xảy ra vụ tấn công nghi do UAV nhằm vào căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Akrotiri tại miền nam Cộng hòa Cyprus.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông hiện nay, giới quan sát cảnh báo “lửa xung đột” có thể cháy lan rộng ra toàn khu vực khi hai bên gia tăng các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau. Trong khi Mỹ và Israel đẩy mạnh không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, chương trình hạt nhân và hệ thống tên lửa của Iran, thì Iran cùng các lực lượng đồng minh tiếp tục tấn công Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Xung đột kéo dài ở cường độ cao, kết hợp với các biện pháp trả đũa, sẽ dẫn tới khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Trung Đông đang tiến gần hơn tới ranh giới mong manh của một cuộc chiến tranh toàn diện và bất cứ một tính toán sai lầm nào cũng có thể làm thay đổi cục diện, đẩy khu vực này vào vòng nguy hiểm.