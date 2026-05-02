Venezuela tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dầu khí

Chính phủ Venezuela vừa ký kết một loạt thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ nhằm tăng cường khai thác dầu khí. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục có dấu hiệu cải thiện.

Một cơ sở lọc dầu tại Punto Fijo, bang Falcon, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các thỏa thuận, hai công ty của Mỹ là công ty dầu khí Hunt Overseas Oil Company và công ty năng lượng Crossover Energy sẽ tham gia hoạt động khai thác tại Vành đai Orinoco, khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Tham dự lễ ký tại thủ đô Caracas có Đặc phái viên Mỹ Jarrod Agen.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez nhấn mạnh các thỏa thuận này phản ánh “sự hội tụ lợi ích” giữa hai nước, đồng thời khẳng định Caracas cam kết xây dựng nền tảng quan hệ lâu dài với Washington.

Venezuela hiện đang nỗ lực phục hồi ngành năng lượng và mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài sau các cải cách nhằm tự do hóa lĩnh vực này. Trước đó, nước này cũng đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế như Chevron, Eni và Repsol. Việc thúc đẩy khai thác dầu khí của Venezuela được xem là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, đặc biệt khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, khiến giá dầu phi mã và tăng nhu cầu bổ sung nguồn cung.

Sự kiện trên diễn ra cùng thời điểm hai nước nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp sau 7 năm gián đoạn, cho thấy xu hướng cải thiện quan hệ song phương.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Tổng thống Trump được mật vụ Mỹ sơ tán khỏi tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, sau khi các tiếng súng vang lên.
Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn ngừng bắn

Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn ngừng bắn

Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 21/4 kêu gọi Mỹ và Iran tăng cường tiếp xúc, cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo thêm thời gian cho đối thoại, ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.