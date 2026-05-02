Venezuela tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dầu khí

Một cơ sở lọc dầu tại Punto Fijo, bang Falcon, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các thỏa thuận, hai công ty của Mỹ là công ty dầu khí Hunt Overseas Oil Company và công ty năng lượng Crossover Energy sẽ tham gia hoạt động khai thác tại Vành đai Orinoco, khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Tham dự lễ ký tại thủ đô Caracas có Đặc phái viên Mỹ Jarrod Agen.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez nhấn mạnh các thỏa thuận này phản ánh “sự hội tụ lợi ích” giữa hai nước, đồng thời khẳng định Caracas cam kết xây dựng nền tảng quan hệ lâu dài với Washington.

Venezuela hiện đang nỗ lực phục hồi ngành năng lượng và mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài sau các cải cách nhằm tự do hóa lĩnh vực này. Trước đó, nước này cũng đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế như Chevron, Eni và Repsol. Việc thúc đẩy khai thác dầu khí của Venezuela được xem là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, đặc biệt khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, khiến giá dầu phi mã và tăng nhu cầu bổ sung nguồn cung.

Sự kiện trên diễn ra cùng thời điểm hai nước nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp sau 7 năm gián đoạn, cho thấy xu hướng cải thiện quan hệ song phương.