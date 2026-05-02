Venezuela tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dầu khí

Chính phủ Venezuela vừa ký kết một loạt thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ nhằm tăng cường khai thác dầu khí. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục có dấu hiệu cải thiện.
Theo các thỏa thuận, hai công ty của Mỹ là công ty dầu khí Hunt Overseas Oil Company và công ty năng lượng Crossover Energy sẽ tham gia hoạt động khai thác tại Vành đai Orinoco, khu vực tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Tham dự lễ ký tại thủ đô Caracas có Đặc phái viên Mỹ Jarrod Agen.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez nhấn mạnh các thỏa thuận này phản ánh “sự hội tụ lợi ích” giữa hai nước, đồng thời khẳng định Caracas cam kết xây dựng nền tảng quan hệ lâu dài với Washington.
Venezuela hiện đang nỗ lực phục hồi ngành năng lượng và mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài sau các cải cách nhằm tự do hóa lĩnh vực này. Trước đó, nước này cũng đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế như Chevron, Eni và Repsol. Việc thúc đẩy khai thác dầu khí của Venezuela được xem là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, đặc biệt khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, khiến giá dầu phi mã và tăng nhu cầu bổ sung nguồn cung.
Sự kiện trên diễn ra cùng thời điểm hai nước nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp sau 7 năm gián đoạn, cho thấy xu hướng cải thiện quan hệ song phương.
Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng và chịu sức ép từ cả Mỹ lẫn Iran, Iraq đã tiến thêm một bước trong tiến trình thành lập chính phủ mới khi một gương mặt hoàn toàn mới trên chính trường được lựa chọn để điều hành chính phủ.
Cảnh sát châu Âu đang khẩn trương truy tìm một lọ thức ăn trẻ em nghi bị trộn thuốc diệt chuột tại Áo, trong một vụ việc được cho là liên quan đến âm mưu tống tiền nhằm vào hãng thực phẩm nổi tiếng HiPP.
Sau trận động đất xảy ra ngoài khơi khu vực Đông Bắc Nhật Bản chiều 20/4, nước này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đặc biệt kéo dài 7 ngày tại 182 đô thị thuộc 7 tỉnh, từ Hokkaido đến Chiba, do nguy cơ xuất hiện một trận động đất mạnh khác.