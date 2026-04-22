Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 22/4, với lý do chính phủ Tehran đang "bị chia rẽ nghiêm trọng" và chưa thể đưa ra một lập trường thống nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong tuyên bố, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục có hiệu lực "cho đến khi" các lãnh đạo và đại diện Iran đưa ra một "đề xuất thống nhất" nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Dựa trên thực tế rằng Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng - điều không có gì bất ngờ - và theo đề nghị của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir, chúng tôi đã được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra một đề xuất thống nhất." Theo đó, ông Trump đã chỉ đạo quân đội tiếp tục duy trì phong tỏa và giữ trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong thời gian chờ đợi.

Quyết định gia hạn được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang gặp nhiều trắc trở. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã phải tạm hoãn kế hoạch tới Pakistan vào ngày 21/4 để tham gia đàm phán với Iran.

Các bên trung gian khu vực do Pakistan dẫn đầu đang gấp rút thuyết phục Tehran tham gia bàn đàm phán, trong khi cả Washington lẫn Tehran đều chưa chính thức thông báo hủy bỏ các cuộc thảo luận.

Trước đó trong ngày, phát biểu trên chương trình "Squawk Box" của kênh CNBC, ông Trump thừa nhận ông "không muốn" gia hạn lệnh ngừng bắn, song cuối cùng vẫn phải nhượng bộ trước áp lực ngoại giao từ phía Pakistan và thực tế rằng Tehran chưa sẵn sàng đưa ra cam kết rõ ràng.

Cùng ngày, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra một tàu chở dầu tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - con tàu trước đó bị Washington trừng phạt vì bị cáo buộc hợp tác với Iran.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thực hiện hành động kiểu này bên ngoài phạm vi Trung Đông trong khuôn khổ cuộc chiến hiện tại, cho thấy Washington đang mở rộng phạm vi gây sức ép lên Tehran.

Trên thị trường tài chính, chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 21/4 khi giới đầu tư lo ngại một thỏa thuận hòa bình sẽ không kịp đạt được trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,63% xuống 7.064,01 điểm; Nasdaq Composite mất 0,59% còn 24.259,96 điểm; Dow Jones giảm 293,18 điểm, tương đương 0,59%, xuống 49.149,38 điểm. Đáng chú ý, Nasdaq đã chấm dứt chuỗi tăng 13 phiên liên tiếp - chuỗi dài nhất kể từ năm 1992 - trong phiên trước đó ngày 20/4.

Ngược lại, giá dầu thô đảo chiều tăng mạnh sau nhiều ngày giảm liên tiếp do kỳ vọng hòa bình. Hợp đồng dầu WTI tăng 2,81% lên 92,13 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 3,14% lên 98,48 USD/thùng. Ngay sau khi thị trường đóng cửa, thông tin ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn được công bố, phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại trên Phố Wall.

Trong tuần giao dịch trước, S&P 500 và Nasdaq liên tiếp lập các mức đỉnh lịch sử nhờ kỳ vọng chiến tranh Iran sớm kết thúc, với S&P 500 lần đầu tiên vượt mốc 7.100 điểm./.