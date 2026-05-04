IRGC cảnh báo phạm vi ra quyết định của Mỹ 'bị thu hẹp'

Trường Đại học công nghệ Sharif ở thủ đô Tehran, Iran bị phá huỷ sau loạt không kích của lực lượng Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Mỹ không còn nhiều lựa chọn trong việc đưa ra quyết định đối với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump hoài nghi đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, IRGC cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phải lựa chọn "giữa một chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc một thỏa thuận tồi với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran."

Thông điệp được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng ông sẽ sớm xem xét đề xuất hòa bình mới của Iran nhưng hoài nghi về triển vọng của kế hoạch này.

Theo dự thảo đề xuất chuyển cho Mỹ thông qua quốc gia trung gian Pakistan và được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 2/5 đăng tải, Tehran đưa ra tổng cộng 14 điểm, trong đó có việc yêu cầu Mỹ chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch, rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực Trung Đông và hai bên ngừng bắn 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt như dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa, nới lỏng trừng phạt và bồi thường.

Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận, trong đó có Liban, và thiết lập cơ chế quản lý mới dành cho eo biển Hormuz.

Đề xuất này của Iran được cho là nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm trước đó của Washington, trong đó Mỹ kêu gọi ngừng bắn 2 tháng. Phía Iran nhấn mạnh tiến trình đàm phán nên tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột, thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Về tiến trình đàm phán giữa hai nước, trong tuyên bố mới nhất, Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam ngày 3/5 cho biết các nỗ lực hòa giải của Pakistan vẫn được duy trì nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn chính thức IRNA, Đại sứ Reza Amiri Moghadam xác nhận Iran đã chuyển kế hoạch đàm phán mới tới Pakistan để chuyển giao tiếp cho phía Mỹ.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, kênh truyền hình Press TV đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích giới lãnh đạo châu Âu vì đã lặp lại những tuyên bố sai lệch về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, ông Araghchi bày tỏ thất vọng về các chính sách “thiếu tính xây dựng” của các nước châu Âu và tái khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran kêu gọi các nước châu Âu lên án chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như buộc hai nước này phải chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, ông Araghchi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul để thảo luận về tình hình ở eo biển Hormuz. Ông Wadephul yêu cầu Tehran mở lại ngay eo biển trên và nhấn mạnh Chính phủ Đức ủng hộ giải pháp đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này đã thay đổi lập trường về cuộc xung đột của Mỹ với Iran. Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu trước giới truyền thông ngày 2/5, ông Carney nêu rõ lập trường ủng hộ ban đầu giờ đây đã bị thay đổi, khi các mục tiêu và quy mô của cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Cho đến nay, Canada vẫn đứng ngoài cuộc xung đột nhưng có thể xem xét tham gia hỗ trợ khôi phục quyền tiếp cận hàng hải ở eo biển Hormuz nếu có một lệnh ngừng bắn hiệu quả. Hiện chính phủ nước này đang tìm kiếm đầu tư từ các nước Vùng Vịnh./.