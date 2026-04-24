Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về khả năng tấn công hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Vào ngày 23/4, Tổng thống Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran, tỏ rõ sự khó chịu khi một phóng viên nêu câu hỏi này trong lúc ông phát biểu tại Phòng Bầu dục, đồng thời cho thấy áp lực quân sự đối với Tehran có thể tiếp tục vô thời hạn nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: “Không, tôi sẽ không làm vậy”, và đặt câu hỏi: “Tại sao tôi phải sử dụng vũ khí hạt nhân, khi chúng ta đã, theo cách rất thông thường, làm họ suy yếu nghiêm trọng mà không cần đến nó”.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân không nên được bất kỳ ai sử dụng, nói với các phóng viên rằng ông đang hướng tới một Iran “không có vũ khí hạt nhân và sẽ không tìm cách phá hủy một trong các thành phố của chúng ta hoặc toàn bộ Trung Đông”.

Trước đó vào ngày 7/4, theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Trump đã đưa ra một lời đe dọa mang tính hủy diệt đối với Iran rằng “cả một nền văn minh sẽ chết ngay trong đêm nay, không bao giờ có thể hồi sinh,” nhưng chỉ vài giờ sau đó ông đã đồng ý một lệnh ngừng bắn, và kể từ đó đã gia hạn trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cho biết thêm, phát biểu với các phóng viên hôm 23/4, Tổng thống Trump cũng bảo vệ tiến độ của cuộc chiến, gạt bỏ các ý kiến cho rằng xung đột đã kéo dài vượt quá khung thời gian 4 - 6 tuần mà ông và các trợ lý từng đặt ra cho các hoạt động tác chiến lớn.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi đã giải quyết xong về mặt quân sự trong bốn tuần đầu. Giờ tất cả những gì chúng ta làm là ngồi lại và xem chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận nào”.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu ngoại giao thất bại khi nói rằng: “Nếu họ không muốn đạt được thỏa thuận, thì tôi sẽ kết thúc bằng quân sự”.

Khi được hỏi liệu ông có chịu áp lực phải nhanh chóng chấm dứt xung đột hay không, Tổng thống Trump đã trả lời thẳng thắn rằng: “Tôi không muốn tự ép mình phải vội vàng”

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang mắc kẹt trong một tiến trình đàm phán mong manh và chưa có kết quả rõ ràng, sau nhiều tuần các cuộc tấn công quân sự do nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Cuộc tấn công khởi phát một phần bởi các yêu cầu lâu dài từ Mỹ và Israel buộc Tehran phải từ bỏ vĩnh viễn mọi con đường phát triển vũ khí hạt nhân, tới nay, theo Washington, đã phá hủy phần lớn kho tên lửa và lực lượng hải quân của Iran.