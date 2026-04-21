Cảnh sát châu Âu truy tìm lọ thức ăn trẻ em nghi trộn thuốc diệt chuột

Theo cơ quan điều tra bang Bavaria (Bayern, Đức), lực lượng chức năng hiện đã thu giữ 5 lọ sản phẩm cà rốt và khoai tây nghiền bị can thiệp tại Áo, CH Séc và Slovakia. Tuy nhiên, lọ cuối cùng vẫn có thể đang lưu hành trên thị trường Áo, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn cho người tiêu dùng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các sản phẩm bị can thiệp đều chứa thuốc diệt chuột và đều được thu hồi trước khi đến tay người sử dụng. Cảnh sát cho biết một email đáng ngờ, được cho là từ các đối tượng, đã xuất hiện trước đó, củng cố giả thuyết đây là một vụ tống tiền có tổ chức.

Phía HiPP khẳng định sự cố không liên quan đến quy trình sản xuất hay kiểm soát chất lượng sản phẩm. Hãng này nhấn mạnh các sản phẩm và hệ thống phân phối tại Đức cũng như các thị trường khác không bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt phối hợp giữa nhiều quốc gia để làm rõ vụ việc. Các sản phẩm bị nghi can thiệp được nhận diện bằng nhãn trắng có vòng tròn đỏ ở đáy lọ.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng, đặc biệt chú ý âm thanh “bật nắp” đặc trưng của lọ kín - dấu hiệu quan trọng cho thấy sản phẩm chưa bị mở hoặc can thiệp.