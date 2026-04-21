Cảnh sát châu Âu truy tìm lọ thức ăn trẻ em nghi trộn thuốc diệt chuột

Cảnh sát châu Âu đang khẩn trương truy tìm một lọ thức ăn trẻ em nghi bị trộn thuốc diệt chuột tại Áo, trong một vụ việc được cho là liên quan đến âm mưu tống tiền nhằm vào hãng thực phẩm nổi tiếng HiPP.
Theo cơ quan điều tra bang Bavaria (Bayern, Đức), lực lượng chức năng hiện đã thu giữ 5 lọ sản phẩm cà rốt và khoai tây nghiền bị can thiệp tại Áo, CH Séc và Slovakia. Tuy nhiên, lọ cuối cùng vẫn có thể đang lưu hành trên thị trường Áo, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn cho người tiêu dùng.
Kết quả xét nghiệm cho thấy các sản phẩm bị can thiệp đều chứa thuốc diệt chuột và đều được thu hồi trước khi đến tay người sử dụng. Cảnh sát cho biết một email đáng ngờ, được cho là từ các đối tượng, đã xuất hiện trước đó, củng cố giả thuyết đây là một vụ tống tiền có tổ chức.
Phía HiPP khẳng định sự cố không liên quan đến quy trình sản xuất hay kiểm soát chất lượng sản phẩm. Hãng này nhấn mạnh các sản phẩm và hệ thống phân phối tại Đức cũng như các thị trường khác không bị ảnh hưởng.
Lực lượng chức năng đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt phối hợp giữa nhiều quốc gia để làm rõ vụ việc. Các sản phẩm bị nghi can thiệp được nhận diện bằng nhãn trắng có vòng tròn đỏ ở đáy lọ. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng, đặc biệt chú ý âm thanh “bật nắp” đặc trưng của lọ kín - dấu hiệu quan trọng cho thấy sản phẩm chưa bị mở hoặc can thiệp.
Theo phân tích do công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy công bố, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể đẩy chi phí sửa chữa trên toàn khu vực Trung Đông lên tới 58 tỷ USD, trong đó riêng công tác sửa chữa các cơ sở dầu khí sẽ chiếm tới 50 tỷ USD.
Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Mỹ và Iran đang thảo luận về việc tổ chức thêm vòng đàm phán trực tiếp nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn dài hạn hơn sau khi cuộc gặp tại Islamabad (Pakistan) do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu không đạt được đột phá.
Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Trong thông điệp chúc mừng tết Bunpimay Lào năm 2569 (theo Phật lịch), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, chung sức thúc đẩy phát triển bền vững.