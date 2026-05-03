Lào-Thái Lan hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp-Môi trường Lào Linkham Duangsavanh, thời gian qua, vấn đề đốt nương làm rẫy gây cháy rừng và tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra tại nhiều địa phương của Lào, chỉ số bụi mịn PM2.5 ở ngưỡng vượt chuẩn trong nhiều ngày, gây ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của nhân dân, song cơ bản đã được kiểm soát. Do đó, việc Lào chú trọng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm kiểm soát ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững là định hướng phát triển lâu dài nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, tạo môi trường thu hút đầu tư, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Bộ trưởng Nông nghiệp-Môi trường Lào Linkham Duangsavanh cho biết, nhằm triển khai “Chiến lược bầu trời trong xanh” về hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới được Thủ tướng Chính phủ ba nước Lào-Thái Lan-Myanmar thống nhất từ năm 2023, Bộ Nông nghiệp-Môi trường Lào và Bộ Tài nguyên-Môi trường vừa có cuộc họp nhằm thảo luận về các biện pháp tăng cường giải quyết vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.

Theo đó, hai bên đã thảo luận và trao đổi về các chủ đề như: tình hình ô nhiễm khói bụi (PM2.5) tại Lào và các biện pháp giải quyết; việc đăng cai tổ chức Hội nghị MSC-Mekong lần thứ 14 và TWG-Mekong lần thứ 20 và việc tổ chức Chiến lược bầu trời trong xanh tại Lào.

Bộ trưởng Nông nghiệp-Môi trường Lào cho biết thêm, để thực hiện kết quả Hội nghị trực tuyến giữa ba Thủ tướng Chính phủ Lào-Thái Lan-Myanmar hồi tháng 4/2023 về Chiến lược bầu trời trong xanh; các ngành liên quan của ba nước đã cùng dự thảo Kế hoạch hành động-chiến lược bầu trời trong xanh đến năm 2030 đã được thông qua và tuyên bố chính thức ngày 29/4/2024.

Cụ thể, Chiến lược bầu trời trong xanh bao gồm các nội dung chính: hệ thống kiểm soát và ngăn chặn cháy rừng lan rộng; hệ thống giám sát và dự báo ô nhiễm không khí; việc quản lý nông nghiệp bền vững; việc sử dụng quy định pháp luật và công tác phối hợp, tổ chức thực hiện giữa ba nước.

Về phương hướng kế hoạch trong thời gian tới, Lào tiếp tục hợp tác với Thái Lan và Myanmar tổ chức thực hiện Chiến lược bầu trời trong xanh đến năm 2030 đạt hiệu quả để giảm bớt vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới; tăng cường kiểm soát và ngăn chặn cháy rừng; giảm thiểu việc đốt nương làm rẫy gây ô nhiễm khói bụi, mở rộng diện tích thay thế nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững; tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ từ Trung ương đến địa phương trong việc theo dõi, đo lường chất lượng không khí và phòng ngừa, ngăn chặn cháy rừng một cách hiệu quả.

TRỊNH QUỐC DŨNG - LÊ DUY TOÀN