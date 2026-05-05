Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 21 người chết

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bị nổ khiến 21 người chết, 61 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam lúc 16h40 ngày 4/5. Video trên mạng xã hội cho thấy cột khói dày bốc lên từ khu nhà xưởng rộng lớn, nhiều công trình bị sập và mảnh vỡ văng khắp nơi.

Gần 500 lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ cứu nạn và nhân viên y tế đã được điều tới hiện trường. Robot cũng được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Người dân trong khu vực bán kính 3 km quanh nhà máy được sơ tán.

Vụ nổ khiến 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Sức tàn phá lớn đến mức cửa sổ của tòa chung cư gần nhà máy cũng bị vỡ. Cảnh sát đã áp dụng "các biện pháp hạn chế tự do cá nhân" đối với lãnh đạo công ty pháo hoa.

Khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 4/5. Video: Sina

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ và xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với các bên liên quan. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường rà soát rủi ro và kiểm soát nguy cơ trong các ngành trọng điểm, nâng cao an toàn công cộng và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa. Ảnh: Xinhua
Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa. Ảnh: Xinhua

Theo nền tảng dữ liệu và trực quan hóa về thương mại toàn cầu OEC, năm ngoái, Trung Quốc xuất khẩu lượng pháo hoa trị giá 1,14 tỷ USD, chiếm hơn 2/3 doanh số toàn cầu. Thành phố Lưu Dương nổi tiếng về sản xuất pháo hoa, được đánh giá là nơi sản xuất pháo hoa lớn nhất thế giới.

Trong dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2, 20 người đã thiệt mạng vì các vụ nổ pháo hoa ở Trung Quốc. Trong những năm qua, nhiều tỉnh và thành phố đã áp các biện pháp hạn chế, thậm chí là lệnh cấm pháo hoàn toàn do lo ngại về chất lượng không khí và an toàn.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/no-nha-may-phao-hoa-o-trung-quoc-21-nguoi-chet-5069957.html

Tin liên quan

Tags:

#pháo hoa #nổ nhà máy pháo hoa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Tổng thống Trump được mật vụ Mỹ sơ tán khỏi tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, sau khi các tiếng súng vang lên.