Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 21 người chết

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam lúc 16h40 ngày 4/5. Video trên mạng xã hội cho thấy cột khói dày bốc lên từ khu nhà xưởng rộng lớn, nhiều công trình bị sập và mảnh vỡ văng khắp nơi.

Gần 500 lính cứu hỏa, lực lượng cứu hộ cứu nạn và nhân viên y tế đã được điều tới hiện trường. Robot cũng được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Người dân trong khu vực bán kính 3 km quanh nhà máy được sơ tán.

Vụ nổ khiến 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Sức tàn phá lớn đến mức cửa sổ của tòa chung cư gần nhà máy cũng bị vỡ. Cảnh sát đã áp dụng "các biện pháp hạn chế tự do cá nhân" đối với lãnh đạo công ty pháo hoa.

Khói bốc lên từ vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 4/5. Video: Sina

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ và xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với các bên liên quan. Ông cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường rà soát rủi ro và kiểm soát nguy cơ trong các ngành trọng điểm, nâng cao an toàn công cộng và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa. Ảnh: Xinhua

Theo nền tảng dữ liệu và trực quan hóa về thương mại toàn cầu OEC, năm ngoái, Trung Quốc xuất khẩu lượng pháo hoa trị giá 1,14 tỷ USD, chiếm hơn 2/3 doanh số toàn cầu. Thành phố Lưu Dương nổi tiếng về sản xuất pháo hoa, được đánh giá là nơi sản xuất pháo hoa lớn nhất thế giới.

Trong dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2, 20 người đã thiệt mạng vì các vụ nổ pháo hoa ở Trung Quốc. Trong những năm qua, nhiều tỉnh và thành phố đã áp các biện pháp hạn chế, thậm chí là lệnh cấm pháo hoàn toàn do lo ngại về chất lượng không khí và an toàn.