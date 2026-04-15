Vụ nổ nhà máy điện ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng mạnh

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 15/4, cảnh sát Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ nồi hơi tại một nhà máy điện ở miền Trung nước này đã tăng lên 19 người, trong khi số người bị thương đang được điều trị là 17 người.

Vụ nổ xảy ra chiều 14/4 tại một cơ sở do Vedanta Limited vận hành, ở huyện Sakti, bang Chhattisgarh. Đây là công ty con của tập đoàn Vedanta Resources niêm yết tại London (Vương quốc Anh).

Theo báo Indian Express, nguyên nhân có thể là do một đường ống bị vỡ, khiến hơi nước siêu nhiệt phun vào những công nhân đang tập trung ăn trưa ở thời điểm đó.

Tỷ phú gốc Ấn Độ Anil Agarwal, Chủ tịch Vedanta Resources, bày tỏ “đau buồn sâu sắc trước vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.”

Ông cho biết đã mở cuộc điều tra chuyên sâu và nhấn mạnh “sẽ làm rõ đến cùng nguyên nhân vụ việc.”

Giới chức bang Chhattisgarh cũng đã tiến hành điều tra, trong đó Thủ hiến Vishnu Deo Sai cam kết sẽ có “biện pháp xử lý nghiêm khắc nhất” đối với những cá nhân liên quan nếu bị phát hiện có sai phạm.

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn lao động tại các cơ sở công nghiệp ở Ấn Độ. Tháng trước, một vụ cháy tại nhà máy pháo hoa ở miền Tây nước này đã khiến 17 người thiệt mạng./.

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

