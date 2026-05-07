Giá dầu giảm mạnh trước thông tin Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận hòa bình

Giá dầu thế giới đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai tuần qua trong phiên ngày 6/5, trong bối cảnh thị trường lạc quan về triển vọng chấm dứt xung đột tại Trung Đông khi có thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình.

Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 8,60 USD (7,83%) xuống 101,27 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 7,19 USD (7,03%) xuống 95,08 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent đã xuyên thủng mốc 100 USD/thùng, chạm đáy 96,75 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ ngày 22/4.

Những bước tiến mới trong đàm phán hòa bình là nguyên nhân chính khiến giá dầu hạ nhiệt. Một nguồn tin từ Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, tiết lộ Mỹ và Iran đang tiến tới hoàn tất một biên bản ghi nhớ (MOU) dài một trang.

Phía Iran ngày 6/5 xác nhận đang xem xét đề xuất mới của Mỹ và sẽ sớm gửi phản hồi thông qua Pakistan, đồng thời nhấn mạnh nước này chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện.

Trong khi đó, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ kỳ vọng Iran sẽ trả lời một số điểm trọng yếu trong 48 giờ tới. Đây được xem là thời điểm hai bên tiến gần đến một thỏa thuận nhất kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2026.

Dù vậy, đà giảm của giá dầu đã thu hẹp một phần về cuối phiên sau những phát ngôn thận trọng từ cả hai phía. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định "vẫn còn quá sớm" để cân nhắc các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran. Ở chiều ngược lại, một nghị sĩ cấp cao của Quốc hội Iran đánh giá đề xuất của Mỹ giống một "danh sách mong muốn" hơn là thực tế.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Giới phân tích nhận định thị trường đang đặt cược lớn vào khả năng eo biển chiến lược Hormuz sớm mở cửa trở lại. Theo bà Paola Rodriguez-Masiu, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại Rystad Energy, việc công bố thỏa thuận sẽ lập tức kéo giá dầu kỳ hạn đi xuống. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý dòng chảy dầu thô toàn cầu sẽ mất từ 6-8 tuần để bình thường hóa hoàn toàn do đặc thù của thị trường vận tải biển.

Trong khi đó, chuyên gia Pavel Molchanov của Raymond James dự báo chỉ cần một thỏa thuận một phần cũng đủ để lưu thông qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường. Nếu đà giảm được duy trì, giá xăng dầu bán lẻ tại Mỹ có thể hạ nhiệt trong 1-2 tuần tới.

Việc gián đoạn lưu thông qua tuyến đường biển Hormuz đã đẩy giá dầu Brent vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 vào tuần trước, đồng thời buộc các nhà máy lọc dầu trên thế giới ráo riết rút dầu từ kho dự trữ để bù đắp thiếu hụt.

Báo cáo công bố ngày 6/5 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của nước này tiếp tục sụt giảm trong tuần qua.

Cụ thể, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 2,3 triệu thùng xuống còn 457,2 triệu thùng, thấp hơn so với mức dự báo giảm 3,3 triệu thùng mà các chuyên gia đưa ra trước đó.

Thỏa thuận Mỹ-Iran không thể lập tức khôi phục nguồn cung dầu

Ngày 6/5, công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy nhận định một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran có thể gây ra phản ứng ngay lập tức trên thị trường dầu mỏ tương lai, nhưng bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào về nguồn cung dầu mỏ dự kiến sẽ mất vài tuần.

Nhận định trên được đưa ra sau khi công ty này đánh giá các báo cáo về một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran đang ngày càng đáng tin cậy, với Bộ Ngoại giao Pakistan kỳ vọng một giải pháp “rất sớm” trong khi Mỹ dự đoán Iran sẽ phản hồi trong vòng 48 giờ.

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Carson, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu bộ phận phân tích dầu mỏ của Rystad Energy, bà Paola Rodriguez-Masiu, cho biết ngay cả những suy đoán xung quanh một thỏa thuận khả thi cũng đã đẩy giá dầu xuống thấp hơn.

Bà giải thích: “Một thông báo về thỏa thuận sẽ ngay lập tức đẩy giá dầu tương lai xuống thấp hơn nữa. Trên thực tế, ngay cả khả năng đạt được một thỏa thuận cũng đã gây ra sự sụt giảm giá dầu.”

Tuy nhiên, thị trường dầu hoạt động theo một khung thời gian chậm hơn. Nhà phân tích này nhấn mạnh rằng ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, với việc mở cửa eo biển Hormuz theo từng giai đoạn trong 30 ngày, sản lượng dầu cũng chỉ có thể phục hồi đáng kể sớm nhất là vào tháng 6 tới. Lượng dầu đến các cảng chế biến có thể chậm trễ thêm từ 4-6 tuần sau đó.

Theo bà Paola, thị trường bảo hiểm vận chuyển cần phải điều chỉnh lại giá, các nhà khai thác tàu cần được xác minh và duy trì quyền tiếp cận, và niềm tin thương mại không thể được xây dựng lại chỉ sau một đêm.

Sự chậm trễ từ 6-8 tuần giữa điều kiện tiếp cận đáng tin cậy và sự bình thường hóa dòng chảy thực tế không phải là một ước tính thận trọng, mà là một đặc điểm cấu trúc của cách thức hoạt động của thị trường vận tải biển./.