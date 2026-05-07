Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024

Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.
Theo đó mức án tuyên phạt cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã giảm 8 năm so với bản án sơ thẩm là 23 năm tù. Hội đồng xét xử giữ nguyên nhận định của tòa sơ thẩm khi cho rằng phần lớn các cáo buộc chính đối với ông là có tội.
Tòa xác định ông đã đề xuất tổ chức cuộc họp nội các nhằm tạo vỏ bọc rằng việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 được thông qua quy trình thảo luận của các thành viên nội các. Sau khi thiết quân luật được ban bố, ông cũng bị cáo buộc tìm cách yêu cầu các thành viên nội các ký vào các văn bản liên quan, qua đó tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong hành vi nổi loạn.
Nhằm giải quyết tình trạng chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của người dân, Lào chú trọng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.
Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng và chịu sức ép từ cả Mỹ lẫn Iran, Iraq đã tiến thêm một bước trong tiến trình thành lập chính phủ mới khi một gương mặt hoàn toàn mới trên chính trường được lựa chọn để điều hành chính phủ.