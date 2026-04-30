Ông Trump nói ông Putin đề nghị giúp giải quyết vấn đề uranium của Iran

Tổng thống Mỹ tiếp Tổng thống Nga tại Alaska tháng 8/2025 (Ảnh: Reuters).

“Ông ấy muốn giúp đỡ. Tôi đã nói rằng, trước khi ông giúp tôi, tôi muốn kết thúc cuộc chiến của ông (xung đột Ukraine) trước đã”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên ngày 29/4 sau cuộc điện đàm kéo dài một tiếng rưỡi với nhà lãnh đạo Nga.

Trước đó, ông Trump cho biết cuộc trò chuyện với ông Putin diễn ra “rất tốt đẹp” và giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine sẽ đến “tương đối nhanh chóng”.

“Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy muốn tham gia vào vấn đề làm giàu uranium. Ông ấy có thể giúp chúng ta xử lý nó”, ông Trump cho biết.

Moscow trước đây từng đề xuất tiếp quản kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự như vai trò của nước này trong Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) năm 2015.

Một trong những điều kiện mà Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran là Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát đối với hơn 400kg uranium làm giàu cao. Washington lo ngại Tehran có thể sử dụng số uranium làm giàu này để chế tạo vũ khí hạt nhân – một ngưỡng mà Mỹ coi là “lằn ranh đỏ”.

Vào hôm 29/4, ông Trump không loại trừ rõ ràng khả năng Iran vận chuyển uranium sang Nga, nhưng ám chỉ ông quan tâm hơn đến việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

“Tôi đã biết ông ấy từ lâu. Tôi nghĩ ông ấy đã sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận từ cách đây một thời gian rồi. Tôi nghĩ một số người đã khiến ông ấy khó có thể đạt được thỏa thuận”, ông nói.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã thảo luận về lệnh ngừng bắn đang diễn ra với Iran cùng nhiều chủ đề khác trong một cuộc điện đàm.

“Tổng thống Putin tin rằng quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của ông Trump là đúng đắn. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và giúp ổn định tình hình nói chung”, ông Ushakov nói.

Ông cho biết thêm: “Đồng thời, Tổng thống Nga nhấn mạnh những hậu quả thảm khốc, tồi tệ khó tránh khỏi không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng, mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, nếu Mỹ và Israel một lần nữa sử dụng vũ lực chống lại Iran”.

Theo ông Ushakov, Nga là bên chủ động thực hiện cuộc gọi, và cuộc hội đàm “thẳng thắn và mang tính thực tế”.

Ông Putin và ông Trump cũng thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, trong đó ông Putin đã đưa ra khả năng về một lệnh ngừng bắn trùng với Ngày Chiến thắng 9/5, dịp Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trước phát xít Đức trong Thế chiến II.

Theo yêu cầu của ông Trump, ông Putin đã thông tin cho người đồng cấp Mỹ về tình hình tại vùng chiến sự Ukraine.

Tổng thống Nga nói với ông Trump rằng kể từ đầu năm 2025, Moscow đã bàn giao hơn 20.000 thi thể cho Kiev, nhưng chỉ nhận lại hơn 500 thi thể.

Ông Trump nói với ông Putin rằng "một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đã nằm trong tầm tay”.

"Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt, cũng như sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng để tạo điều kiện cho việc này. Các đại diện của ông ấy sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với cả Moscow và Kiev”, ông Ushakov cho hay.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin nhấn mạnh, Moscow ưu tiên đạt được các mục tiêu tại Ukraine thông qua đàm phán, nhưng "để điều đó xảy ra, Ukraine phải đưa ra phản hồi tích cực đối với các đề xuất đã được đưa ra nhiều lần, bao gồm cả từ phía Mỹ".

Theo TASS