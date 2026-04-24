Tổng thống Trump: Thế giới đang "phần nào trở thành một sòng bạc"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng các hoạt động đặt cược liên quan đến các sự kiện địa chính trị, cho rằng thế giới “đang phần nào trở thành một sòng bạc”.
Khi được hỏi về trường hợp một binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bị bắt trước cáo buộc tham gia đặt cược vào khả năng bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Trump cho biết ông chưa nắm rõ chi tiết vụ việc và sẽ tiến hành xem xét thêm.
“Điều đó giống như Pete Rose đặt cược vào chính đội bóng của mình", ông Trump nói, ám chỉ đến cầu thủ bóng chày quá cố từng bị cấm thi đấu vì dính bê bối cờ bạc.
Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về các hoạt động đặt cược liên quan đến xung đột với Iran hay không, ông Trump cho rằng đây là vấn đề mang tính toàn cầu.
“Thật không may, tôi nghĩ cả thế giới giờ đây đã phần nào trở thành một sòng bạc", Tổng thống Mỹ nói, đồng thời cho biết các hình thức đặt cược như vậy đang diễn ra “khắp nơi trên thế giới”.
Ông Trump kết luận: “Tôi không hài lòng với điều này".
Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc cá cược vào chính chiến dịch này, qua đó thu lợi khoảng 400.000 USD.
