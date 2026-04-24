Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Tổng thống Trump: Thế giới đang "phần nào trở thành một sòng bạc"

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng các hoạt động đặt cược liên quan đến các sự kiện địa chính trị, cho rằng thế giới “đang phần nào trở thành một sòng bạc”.

Khi được hỏi về trường hợp một binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ bị bắt trước cáo buộc tham gia đặt cược vào khả năng bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Tổng thống Trump cho biết ông chưa nắm rõ chi tiết vụ việc và sẽ tiến hành xem xét thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ảnh: Reuters

“Điều đó giống như Pete Rose đặt cược vào chính đội bóng của mình", ông Trump nói, ám chỉ đến cầu thủ bóng chày quá cố từng bị cấm thi đấu vì dính bê bối cờ bạc.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về các hoạt động đặt cược liên quan đến xung đột với Iran hay không, ông Trump cho rằng đây là vấn đề mang tính toàn cầu.

“Thật không may, tôi nghĩ cả thế giới giờ đây đã phần nào trở thành một sòng bạc", Tổng thống Mỹ nói, đồng thời cho biết các hình thức đặt cược như vậy đang diễn ra “khắp nơi trên thế giới”.

Ông Trump kết luận: “Tôi không hài lòng với điều này".

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc cá cược vào chính chiến dịch này, qua đó thu lợi khoảng 400.000 USD.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-trump-the-gioi-dang-phan-nao-tro-thanh-mot-song-bac-post1286502.vov

Tags:

#Trump #đặt cược #xung đột #Venezuela #Maduro #bình sĩ Mỹ

Chủ đề Thế giới ngày qua

Iran đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại sau khi Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải.
Iran mở eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn với Mỹ, do giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã dừng.
Lễ rước Nàng Chúa Xuân tại Pakse, tỉnh Champasak. (Ảnh: Lao Security News)

Người dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.