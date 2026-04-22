Iran phản đối Mỹ bắt giữ tàu hàng, kêu gọi LHQ can thiệp

Ngày 21/4, Iran đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) lên tiếng phản đối việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Iran, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hải quân Mỹ đã nổ súng và kiểm soát tàu hàng Touska tại vùng biển Oman vào ngày 19/4. Ông cho biết con tàu này thuộc diện bị trừng phạt theo quy định của Mỹ. Nhà lãnh đạo này khẳng định tàu Touska không tuân thủ yêu cầu dừng lại, khiến lực lượng hải quân Mỹ buộc phải sử dụng vũ lực để kiểm soát tình hình.
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký LHQ, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cho rằng hành động của Mỹ là “sự leo thang nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng an toàn các tuyến hàng hải quan trọng”. Ông Iravani cũng cáo buộc đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được ngày 8/4 giữa Tehran và Washington, đồng thời kêu gọi LHQ yêu cầu Mỹ thả con tàu.
Vụ việc được cho là có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh các tuyến hàng hải chiến lược đang chịu nhiều sức ép từ xung đột kéo dài. Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực cân nhắc khả năng tham gia sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ tự do hàng hải và các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đây là sáng kiến do Anh và Pháp dẫn đầu trong bối cảnh tuyến đường thủy huyết mạch này bị gián đoạn nghiêm trọng sau các cuộc xung đột từ cuối tháng 2.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/4 cho biết Seoul đang tiến hành các quy trình nội bộ và nhận định việc tham gia hợp tác quốc tế là cần thiết. Theo quan chức này, sau khi xem xét nội dung tuyên bố chung, dường như không có trở ngại lớn nào đối với việc Hàn Quốc gia nhập liên minh.
Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của 51 quốc gia, Tổng thống Lee Jae Myung đã khẳng định Hàn Quốc sẽ có những đóng góp "thiết thực" để đảm bảo an ninh hàng hải. Động thái này diễn ra trong bối cảnh 26 tàu có liên hệ với Hàn Quốc vẫn đang bị mắc kẹt tại khu vực.
Theo phân tích do công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy công bố, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể đẩy chi phí sửa chữa trên toàn khu vực Trung Đông lên tới 58 tỷ USD, trong đó riêng công tác sửa chữa các cơ sở dầu khí sẽ chiếm tới 50 tỷ USD.
Mỹ và Iran đang thảo luận về việc tổ chức thêm vòng đàm phán trực tiếp nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn dài hạn hơn sau khi cuộc gặp tại Islamabad (Pakistan) do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu không đạt được đột phá.
Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
