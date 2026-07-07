Giống ớt "siêu cay" từ Mexico cho thu hoạch lứa đầu tiên ở Hà Tĩnh

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tưới hiện đại cùng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cân bằng sinh thái, cây cam vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.
Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hàng triệu mét khối đất, cát bồi lắng tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh gây khó khăn cho hoạt động khai thác, hậu cần nghề cá và chống khai thác IUU. Việc sớm có giải pháp, phương án nạo vét đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.
Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.
Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.