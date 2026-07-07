Giống ớt "siêu cay" từ Mexico cho thu hoạch lứa đầu tiên ở Hà Tĩnh

Ngành nông nghiệp và môi trường phấn đấu đạt mức tăng trưởng 4% năm 2026 02/07/2026 17:58 Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành NN&MT đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sản xuất, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân.

Phát triển vùng nguyên liệu dứa ở Hà Tĩnh: Liên kết phải gắn với trách nhiệm! 01/07/2026 15:52 Để xây dựng vùng nguyên liệu dứa liên kết với doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đảm bảo bền vững cần lựa chọn đúng vùng trồng, tổ chức sản xuất theo quy trình và bảo đảm cam kết.

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh 01/07/2026 13:21 Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn 01/07/2026 08:00 Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.

Nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị Quế Lâm 30/06/2026 18:54 Hội Nông dân Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu thụ nông sản an toàn hiệu quả.

Hà Tĩnh nhận hơn 159 tỷ đồng từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính 29/06/2026 14:14 Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mang lại nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh bảo vệ, phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cho hàng nghìn hộ dân sống dựa vào rừng.

"Lá chắn sinh học" trước dịch tả lợn châu Phi 28/06/2026 14:25 Với nhiều ưu điểm, mô hình chăn nuôi không tiếp xúc tạo nên "lá chắn sinh học", góp phần bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh.

Xem nông dân "giải nhiệt" cho đàn trâu, bò 27/06/2026 11:00 Những ngày nắng nóng gay gắt, người chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nóng, giúp gia súc duy trì sức khỏe và phát triển ổn định.

Nắng nóng gay gắt, vườn cam vẫn “sống khỏe” nhờ tưới hiện đại và canh tác bền vững 26/06/2026 12:00 Nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tưới hiện đại cùng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cân bằng sinh thái, cây cam vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phát hiện 5 mẫu tôm dương tính với ký sinh trùng gây bệnh 26/06/2026 08:21 Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.

Nâng cao năng lực về ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 25/06/2026 11:31 Các chủ cơ sở, người lao động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tại các xã, phường ở Hà Tĩnh được nâng cao năng lực để thực hiện đúng các quy định khi sản xuất.

Chủ động ứng phó sâu bệnh, bảo vệ sản xuất lúa hè thu 24/06/2026 14:20 Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nguy cơ sâu bệnh gia tăng, việc triển khai các biện pháp phòng trừ theo khuyến cáo là yếu tố quyết định bảo vệ lúa hè thu tại Hà Tĩnh.

Dưa lưới chín vàng, nông dân phấn khởi thu hoạch 23/06/2026 11:09 Từ 500m2 nhà màng ban đầu, mô hình trồng dưa lưới của anh Nguyễn Anh Hào ở xã Đức Đồng đã mở rộng lên hơn 8.000m2, mang lại thu nhập ổn định và tạo động lực nhân rộng sản xuất.

Sinh kế ven sông và bài toán quản lý nuôi thủy sản tự phát 22/06/2026 14:01 Tình trạng lồng bè, ao nuôi thủy sản tự phát lấn chiếm lòng sông ở Hà Tĩnh đang gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ.

Hành tăm giá tốt, nông dân “đội nắng” thu hoạch 22/06/2026 09:44 Giá hành tăm tăng gấp đôi so với năm ngoái, bà con nông dân các xã Nghi Xuân, Tiên Điền (Hà Tĩnh) đang tích cực ra đồng thu hoạch cung ứng ra thị trường.

Tăng cường điều tiết nước, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng ổn định 21/06/2026 17:32 Với sự vào cuộc của đơn vị thủy lợi, chính quyền và người dân Hà Tĩnh, nhiều giải pháp đã được triển khai bảo đảm đủ nguồn nước tưới, giúp lúa hè thu sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững 17/06/2026 11:18 Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.

Phát triển nghề nuôi hươu bằng chất lượng đàn giống 17/06/2026 08:00 Từ việc chọn lọc, phát triển đàn giống chất lượng cao, người chăn nuôi ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước nâng cao giá trị kinh tế và giữ vững nghề nuôi hươu truyền thống.

Nắng gay gắt, diêm dân tích cực bám đồng sản xuất 15/06/2026 16:48 Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, trên những cánh đồng muối ở Hà Tĩnh, diêm dân vẫn miệt mài bám ruộng sản xuất. Bởi với họ, nắng là yếu tố quyết định cho vụ muối thêm bội thu.

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá 13/06/2026 15:07 Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sớm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong xử lý bồi lắng tại cảng cá, khu neo đậu 12/06/2026 06:59 Hàng triệu mét khối đất, cát bồi lắng tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh gây khó khăn cho hoạt động khai thác, hậu cần nghề cá và chống khai thác IUU. Việc sớm có giải pháp, phương án nạo vét đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.

Mùa vàng trên những đồi dứa liên kết 11/06/2026 15:00 Thời điểm này, trên những cánh đồng dứa chín vàng, người dân các xã Cẩm Xuyên, Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang hối hả vào vụ thu hoạch dứa đầu tiên.

Vụ thu hoạch đầu tiên đầy triển vọng của sâm Bố Chính 09/06/2026 15:22 Sau gần 7 tháng xuống giống, cây sâm Bố Chính ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch với những tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về cây trồng mới trên vùng đất khó.

Siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 08/06/2026 17:05 Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm 08/06/2026 15:50 Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững 08/06/2026 08:19 Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Hoàn thành gieo cấy hè thu, tạo lợi thế trước mùa mưa bão cuối vụ 06/06/2026 15:08 Đến nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu theo khung lịch thời vụ. Bà con nông dân đang bắt đầu bước vào chăm sóc, tỉa dặm và phòng trừ sâu bệnh.

Lần đầu tiên nông dân Kỳ Xuân cấy lúa bằng máy và làm mạ khay 05/06/2026 13:45 Thôn Hà Phong (xã Kỳ Xuân) đang triển khai thí điểm mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến trên diện tích 12,3 ha với sự tham gia của 61 hộ dân.

Những vườn dưa lưới trĩu quả ở xã Toàn Lưu 05/06/2026 07:47 Thời điểm này, 58 nhà màng trồng dưa lưới tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đang chuẩn bị bước vào thu hoạch, hứa hẹn mang lại vụ mùa thắng lợi cho người dân.