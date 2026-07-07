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Giống ớt "siêu cay" từ Mexico cho thu hoạch lứa đầu tiên ở Hà Tĩnh

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Sau hơn 5 tháng trồng thử nghiệm, 0,7 ha ớt Habanero của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với năng suất khá cao.

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Tháng 2/2026, HTX Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu) triển khai trồng thử nghiệm 10.000 cây ớt Habanero trên diện tích 0,7 ha. Đây cũng là mô hình trồng ớt Habanero đầu tiên của Hà Tĩnh. Sau thời gian chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, đến nay, diện tích ớt đã cho thu hoạch lứa đầu tiên.
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Habanero là giống ớt có nguồn gốc từ Mexico, nổi tiếng với vị cay đặc trưng. Loại ớt này được sử dụng để sản xuất nước sốt, gia vị, thực phẩm chế biến và phục vụ xuất khẩu.
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Khoảng 20 ngày trở lại đây, các thành viên và công nhân của HTX bắt đầu thu hái ớt để kịp tiến độ thu mua của doanh nghiệp.
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Bà Nguyễn Thị Đoan (xã Toàn Lưu) cho biết: "Từ 4 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt ngoài ruộng để thu hoạch ớt. Cứ 2 - 3 ngày chúng tôi sẽ hái một lần và chỉ chọn những quả chín đạt tiêu chuẩn. Dự kiến khoảng 15 - 20 ngày nữa, HTX sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích".
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Lứa ớt đầu tiên dự kiến đạt sản lượng khoảng 7–8 tấn quả.
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Toàn bộ sản lượng sau thu hoạch đã ký hợp đồng thu mua với doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, giá khoảng 170.000 đồng/kg. Hình thức liên kết sản xuất - tiêu thụ giúp HTX chủ động kế hoạch canh tác.
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Sản phẩm sau khi thu hái được các thành viên và nhân công của HTX Nông nghiệp Phú Hà phân loại, làm sạch.
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Sau đó, ớt được đưa vào kho lạnh để bảo quản trước khi vận chuyển cho doanh nghiệp.
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Ông Hà Đăng Dũng - Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Hà cho biết: "Ngay từ đầu vụ, HTX đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp nên rất yên tâm trong quá trình sản xuất. Sau thu hoạch, ớt được bảo quản lạnh và mỗi tháng vận chuyển khoảng 1 tấn cho đối tác. Dự kiến sau 7 - 8 tháng sẽ cung ứng hết sản lượng của vụ đầu tiên. Doanh thu của HTX ước đạt gần 1 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư trồng và chăm sóc khoảng 400 triệu đồng".
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Ông Hoàng Gia Kỳ - chuyên viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Toàn Lưu đánh giá: "Kết quả bước đầu cho thấy giống ớt Habanero sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, thích nghi khá tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Bên cạnh đó, đầu ra sản phẩm tương đối ổn định, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần phát triển kinh tế địa phương".
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Từ kết quả của vụ đầu tiên, HTX Nông nghiệp Phú Hà tiếp tục theo dõi năng suất, chất lượng để từng bước mở rộng diện tích trồng, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
VIDEO: Mô hình trồng ớt Habanero xã Toàn Lưu cho thu hoạch lứa đầu tiên.

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Tags:

#Ớt Habanero #Toàn Lưu #thu hoạch #hợp tác xã #kinh tế địa phương #trồng trọt #nông nghiệp

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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