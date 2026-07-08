Sâu cuốn lá "xuất kích" gây hại lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/7: Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi 08/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/7: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ: 26 - 35°C.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên 07/07/2026 19:08 Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 07/07/2026 15:05 Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 7/7: Ngân hàng phải cung cấp giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế 07/07/2026 07:45 Từ tháng 7/2026, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/7: Mưa rào và giông rải rác 07/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/7: nhiều mây, có mưa rải rác; nhiệt độ từ 27 - 34 độ C.

Chủ động chăm sóc xe phòng ngừa sự cố kỹ thuật trong mùa nắng nóng 06/07/2026 14:54 Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...

Hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 thống nhất quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 06/07/2026 14:45 Ngày 6/7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ tư, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh và mùa hè ý nghĩa 06/07/2026 14:00 Nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã chọn mùa hè tình nguyện để cống hiến và dìu dắt thiếu niên nhi đồng. Đây là mùa của sự sẻ chia, gắn kết và trưởng thành.

Dinh đô Quan Hoàng Mười - nơi lưu giữ sắc màu tín ngưỡng dân gian 06/07/2026 09:00 Giữa vùng đất Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) giàu trầm tích văn hóa, Đền Cả Dinh đô Quan Hoàng Mười từ lâu đã là điểm hẹn tâm linh của người dân và du khách thập phương.

Tài chính thị trường ngày 6/7: Xăng giảm, quản lý thị trường mạnh tay xử lý hàng hóa đứng giá 06/07/2026 07:43 Dù giá xăng dầu liên tục giảm, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa giảm theo. Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/7: Có mưa rào và dông rải rác 06/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/7: có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ 27 - 33 độ C.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng đất nước phồn vinh 05/07/2026 20:05 Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Chung một nếp làng, sáng miền quê mới 05/07/2026 16:13 Từ thôn Hà Thanh và Sâm Lộc trước đây, sau sáp nhập, thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hôm nay đang mở ra nhịp sống mới.

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô 05/07/2026 14:31 Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

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Sống khỏe cùng BHT: Phục hồi chức năng - Chìa khóa hồi sinh vận động 05/07/2026 10:00 Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 05/07/2026 08:25 Chính phủ đã có văn bản quy định chi tiết về 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ 01/07/2026.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/7: Có nơi mưa vừa đến mưa to 05/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/7: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ: 25 - 34 độ C.

"Thợ săn" chuột đồng 04/07/2026 15:50 Nghề "săn" chuột đồng không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại cho sản xuất mà còn tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho một số người dân Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa rào và dông 04/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm? 03/07/2026 07:45 Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự 02/07/2026 20:58 Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn 02/07/2026 20:20 Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế 02/07/2026 08:39 Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.

Tài chính thị trường ngày 2/7: Học sinh, sinh viên khó khăn có thể vay tối đa 8 triệu đồng/tháng 02/07/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sân chơi Đội: Bồi đắp bản lĩnh, vững bước hội nhập 02/07/2026 07:31 Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I là sân chơi để thiếu nhi Hà Tĩnh giao lưu bạn bè toàn quốc, thể hiện tài năng, lan tỏa bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: nắng gián đoạn, mưa rào và giông 02/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 34 độ C.

Gần dân: Dấu ấn từ chính quyền địa phương 2 cấp 01/07/2026 13:29 Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đổi mới điều hành, gần dân, sát dân, nâng hiệu quả phục vụ và thúc đẩy phát triển bền vững.

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