Mùa vừng ở xã Đức Quang - từ cánh đồng đến sản phẩm OCOP

Toàn xã Đức Quang hiện gieo trỉa 50 ha vừng.

Sau gần 2 tháng cần mẫn chăm sóc, người dân Đức Quang đang bước vào vụ thu hoạch vừng - loại cây trồng đã gắn bó với vùng đất bãi ven sông từ nhiều năm nay.

Nhờ phù hợp với điều kiện đất cát pha màu mỡ, cây vừng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh nên hầu như người trồng không phải sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Vì vậy, nhiều hộ dân vẫn duy trì và mở rộng diện tích canh tác qua từng năm.

Năm nay do thời tiết thuận lợi nên cây vừng phát triển rất tốt và cho năng suất cao.

Toàn xã Đức Quang hiện gieo trỉa 50 ha vừng, trong đó khoảng 15 ha được sản xuất tập trung. Nhờ thời tiết thuận lợi và được chăm sóc đúng kỹ thuật, diện tích vừng năm nay sinh trưởng tốt, đang bước vào giai đoạn thu hoạch.

Trước đây, hạt vừng chủ yếu được bán thô, cho hiệu quả kinh tế không cao. Những năm gần đây, nhờ mô hình sản xuất dầu vừng trên địa bàn, hạt vừng được thu mua để chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản. Mỗi ha vừng cho hiệu quả kinh tế khoảng 80 triệu đồng.

Khi cây vừng chuyển sang màu vàng, người dân bắt đầu thu hoạch, mang về phơi khô rồi tách hạt.

Ngay sau khi thu hoạch xong lạc vụ xuân, khoảng giữa tháng 5, gia đình chị Trần Thị Hương (thôn Đức La) chuyển sang gieo trỉa vừng vụ hè với diện tích 3 sào. Theo chị Hương, những năm qua, vừng luôn là một trong những cây trồng cho hiệu quả kinh tế khá. Trung bình, mỗi sào chăm sóc tốt cho năng suất 50 kg. Sau khi thu hoạch, hạt vừng được tách và phơi khô trước khi bán cho cơ sở chế biến dầu vừng Mai Tĩnh với giá khoảng 80.000 đồng/kg.

Chị Hương cho biết: "Cây vừng đen từ khi gieo trỉa đến khi thu hoạch chưa đầy 2 tháng. Trồng vừng không mất nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp nhưng năng suất và hiệu quả kinh tế khá cao. Mỗi sào cho doanh thu khoảng 4 triệu đồng. Hạt vừng vừa được bán trực tiếp cho thương lái, vừa cung cấp cho cơ sở chế biến dầu nên đầu ra khá ổn định”.

Dầu vừng Mai Tĩnh đạt chuẩn OCOP 3 sao, được chế biến từ hạt vừng trồng trên vùng bãi xã Đức Quang.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, cây vừng còn là nguyên liệu tạo nên sản phẩm OCOP 3 sao dầu vừng Mai Tĩnh - sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Từ những hạt vừng được tuyển chọn kỹ lưỡng, qua quy trình rang, ép và lọc dầu, sản phẩm dầu vừng mang hương vị đặc trưng của vùng quê ngoài đê đã đạt chuẩn OCOP và có mặt trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và độ an toàn.

Đầu ra ổn định giúp người dân yên tâm thu hoạch vừng.

Ông Bùi Ngọc Biển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Quang cho biết thêm: “Không chỉ dừng ở việc bán hạt nguyên liệu, địa phương đang phát triển chuỗi giá trị cây vừng thông qua cơ sở ép dầu Mai Tĩnh. Sản phẩm dầu vừng OCOP 3 sao giúp nâng cao giá trị nông sản, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ hội viên mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu đưa dầu vừng trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân".

Vụ vừng năm nay, người dân vùng ngoài đê xã Đức Quang phấn khởi vì được mùa, được giá.

Từ những cánh đồng ven sông tưởng chừng chỉ phù hợp với các loại cây ngắn ngày, người dân Đức Quang đã khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển cây vừng theo hướng hàng hóa. Sự kết hợp giữa sản xuất nguyên liệu và chế biến sâu đang mở ra hướng đi bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng ngoài đê của địa phương.