Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Vụ hè thu năm 2026, toàn xã Hà Linh trồng khoảng 170 ha vừng. Dù thời tiết nhiều bất lợi nhưng cây vừng vẫn đạt năng suất khá ổn định, đặc biệt giá vừng hạt cao hơn so với các năm trước nên bà con nông dân rất phấn khởi. Đánh giá đây là cây trồng mang giá trị kinh tế cao, chịu hạn tốt nên địa phương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang tìm hiểu để kết nối liên kết sản xuất với các doanh nghiệp; hướng dẫn, khuyến khích người dân đầu tư máy móc, công nghệ để chế biến sâu sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu riêng để nâng cao giá trị cây trồng này.
Ông Nguyễn Trí Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh
Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
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