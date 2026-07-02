Ngành nông nghiệp và môi trường phấn đấu đạt mức tăng trưởng 4% năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ NN&MT. Ảnh: Tùng Đinh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 2/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ NN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ NN&MT đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành ước đạt trên 3,8%, vượt kế hoạch được giao.

Bộ đã hoàn thiện, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 36 văn bản quy phạm pháp luật; tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đề xuất 15 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến trên 1.300 tỷ đồng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành từ ngày 30/6, với khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm tại 26 tỉnh, thành phố

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bộ tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Bộ cũng đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Tùng Đinh.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường sử dụng dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc chủ động tham gia đàm phán, thực thi các hiệp định thương mại tự do; xử lý các vấn đề về mở cửa thị trường, tháo gỡ rào cản thương mại đối với nông, lâm, thủy sản.

Các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, thủy lợi; dự báo và phòng, chống thiên tai; kinh tế hợp tác, phát triển nông thôn; quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, toàn ngành NN&MT tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm 2026.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; xây dựng, phát triển Chính phủ số, chính phủ điện tử trong ngành NN&MT; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành NN&MT Hà Tĩnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh. Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục được duy trì, đạt kết quả khá toàn diện; sản lượng lúa vụ xuân đạt trên 35,77 vạn tấn, tổng đàn chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Ngành cũng kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai với hơn 2,78 triệu thửa đất trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trọng điểm; tổ chức đấu giá thành công đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo kế hoạch.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành NN&MT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả ngành NN&MT đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục chủ động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể; bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ngành năm 2026 được Chính phủ giao, bảo đảm mức tăng trưởng 4%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; trọng tâm là 4 dự án luật trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2026; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung hoàn thiện, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất và kinh doanh.

Quan tâm chỉ đạo tổ chức sản xuất theo kế hoạch, quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2026; tăng cường công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống thiên tai nhằm ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường; bảo đảm cung ứng nguồn vật liệu xây dựng phục vụ triển khai kịp thời các công trình, dự án trọng điểm của cả nước...