Nâng cao năng lực về ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

(Baohatinh.vn) - Các chủ cơ sở, người lao động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tại các xã, phường ở Hà Tĩnh được nâng cao năng lực để thực hiện đúng các quy định khi sản xuất.
Sáng 25/6, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản năm 2026.
Tham gia hội nghị có hơn 120 đại biểu là chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các cơ sở có Giấy chứng nhận HACCP, GMP, ISO 22000 tại 24 xã, phường.
Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến kiến thức chung về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm; pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; hướng dẫn quy trình chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc…
Sau 2 ngày (25 - 26/6) tham gia hội nghị, đại biểu sẽ được Ban Tổ chức cấp “Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm”.
Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho các chủ cơ sở, người lao động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực hiện đúng các quy định khi sản xuất, đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hàng triệu mét khối đất, cát bồi lắng tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh gây khó khăn cho hoạt động khai thác, hậu cần nghề cá và chống khai thác IUU. Việc sớm có giải pháp, phương án nạo vét đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.
Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.
Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!