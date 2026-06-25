Nâng cao năng lực về ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Sáng 25/6, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản năm 2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Tham gia hội nghị có hơn 120 đại biểu là chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các cơ sở có Giấy chứng nhận HACCP, GMP, ISO 22000 tại 24 xã, phường.

Cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng hướng dẫn quy trình chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến kiến thức chung về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm; pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; hướng dẫn quy trình chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc…

Hơn 120 đại biểu là chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại 24 xã, phường tham gia hội nghị.

Sau 2 ngày (25 - 26/6) tham gia hội nghị, đại biểu sẽ được Ban Tổ chức cấp “Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm”.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho các chủ cơ sở, người lao động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực hiện đúng các quy định khi sản xuất, đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.