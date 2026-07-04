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Hàng nghìn ha cây trồng "bừng tỉnh" sau mưa

Thái Oanh - Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Cơn “mưa vàng” tại Hà Tĩnh đã giúp nhiều diện tích lúa, cam, bưởi, chè... được bổ sung nguồn nước tưới quý giá.

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Từ ngày 3/7 đến nay, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu xa của bão, thời tiết trên địa bàn toàn tỉnh chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nhiều nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ giảm rõ rệt, phổ biến dưới ngưỡng nắng nóng (dưới 35°C), thời tiết dịu mát.
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"Mưa vàng" xuất hiện không chỉ giúp không khí được giải nhiệt mà còn góp phần giảm nguy cơ hạn hán tại một số vùng sản xuất lúa cuối kênh, cao cưỡng, bổ sung thêm nguồn nước tưới cho đồng ruộng.
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Sản xuất 5 sào lúa, tranh thủ thời tiết dịu mát sau những trận mưa, bà Dương Thị Châu (thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu) ra đồng vệ sinh bờ cỏ, kiểm tra đồng ruộng và theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng.
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Bà Châu chia sẻ: “Mưa xuất hiện đúng vào giai đoạn lúa hè thu cần nước tưới, dưỡng chất để chuẩn bị làm đòng nên rất thuận lợi. Nhờ có mưa, cây lúa xanh tươi hẳn, bà con cũng bớt áp lực trong việc chống hạn”.
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Tranh thủ trời vừa ngớt mưa, bà con nông dân thôn Tân Trường (xã Thiên Cầm) cũng đã ra đồng thăm lúa, đắp lại bờ giữ nguồn nước quý giá, đảm bảo cây lúa được sinh trưởng tốt nhất.
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Bà Nguyễn Thị Thiện (thôn Tân Trường, xã Thiên Cầm) cho biết: "Mấy tuần qua nắng hạn liên tục, các diện tích lúa đều bị ảnh hưởng, nay có đợt mưa này bà con ai cũng phấn khởi, vừa ngớt mưa là tôi phải tranh thủ ra đồng ngay để be bờ, điều tiết nước vào cho đều ruộng”.
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Những cơn mưa đã kịp thời bổ sung lượng nước cần thiết cho hệ thống kênh mương, giải "cơn khát" cho ruộng đồng sau thời gian nắng gắt.
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Cùng với việc đảm bảo nguồn nước, bà con cũng đặc biệt chú trọng đến việc theo dõi sâu bệnh. Bởi, thời tiết chuyển từ nắng hạn sang mưa ẩm là điều kiện rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại phát triển.
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Đợt mưa không chỉ bổ sung nguồn đạm tự nhiên cho cây lúa mà còn giúp hàng nghìn ha cam, chè, bưởi… tại nhiều địa phương được “giải khát” sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của nắng nóng.
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Vườn cam rộng 3 ha của gia đình anh Phan Văn Thanh (thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc) đang trong giai đoạn phát triển quả nên những trận mưa vừa qua đã bổ sung độ ẩm kịp thời, giảm áp lực tưới tiêu và tạo điều kiện thuận lợi để cây phục hồi sau gần 2 tháng nắng nóng kéo dài.
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Anh Phan Văn Thanh - chủ nhà vườn cam Thanh Hiền (thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc) cho biết: “Sau đợt mưa, đất đã có độ ẩm nên nhà vườn tập trung chăm sóc, tỉa cành, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Đây là điều kiện thuận lợi giúp cây cam sinh trưởng ổn định nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng vào cuối vụ”.
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Xã Đồng Lộc hiện có khoảng 350 ha cam, là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Đợt mưa đã giúp nhiều diện tích cam được bổ sung nguồn nước, tăng độ ẩm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây nuôi quả.
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Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Địa phương đang tăng cường hướng dẫn người dân tranh thủ độ ẩm sau mưa để chăm sóc vườn cam đúng quy trình kỹ thuật, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sâu bệnh phát sinh nhằm bảo đảm cây sinh trưởng tốt, hạn chế ảnh hưởng bất lợi trong giai đoạn nuôi quả”.
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Nhiều diện tích chè tại các xã Hương Đô, Kỳ Thương, Sơn Kim 2… cũng được bổ sung nguồn nước, tăng độ ẩm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây phục hồi và ra búp sau thời gian nắng nóng kéo dài.

​Theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, do chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới, thời tiết trên địa bàn phổ biến nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa nên khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới ngưỡng nắng nóng, dưới 35°C; mưa và độ ẩm tăng giúp nguy cơ cháy rừng, khô hạn giảm đáng kể.

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Tags:

#Hà Tĩnh #mưa vàng #hạn hán #nông nghiệp #trồng trọt #bảo vệ cây trồng #thời tiết

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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