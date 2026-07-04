Hàng nghìn ha cây trồng "bừng tỉnh" sau mưa

(Baohatinh.vn) - Cơn “mưa vàng” tại Hà Tĩnh đã giúp nhiều diện tích lúa, cam, bưởi, chè... được bổ sung nguồn nước tưới quý giá.
Sản xuất 5 sào lúa, tranh thủ thời tiết dịu mát sau những trận mưa, bà Dương Thị Châu (thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu) ra đồng vệ sinh bờ cỏ, kiểm tra đồng ruộng và theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng.
Tranh thủ trời vừa ngớt mưa, bà con nông dân thôn Tân Trường (xã Thiên Cầm) cũng đã ra đồng thăm lúa, đắp lại bờ giữ nguồn nước quý giá, đảm bảo cây lúa được sinh trưởng tốt nhất.
Cùng với việc đảm bảo nguồn nước, bà con cũng đặc biệt chú trọng đến việc theo dõi sâu bệnh. Bởi, thời tiết chuyển từ nắng hạn sang mưa ẩm là điều kiện rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại phát triển.
Vườn cam rộng 3 ha của gia đình anh Phan Văn Thanh (thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc) đang trong giai đoạn phát triển quả nên những trận mưa vừa qua đã bổ sung độ ẩm kịp thời, giảm áp lực tưới tiêu và tạo điều kiện thuận lợi để cây phục hồi sau gần 2 tháng nắng nóng kéo dài.
Nhiều diện tích chè tại các xã Hương Đô, Kỳ Thương, Sơn Kim 2… cũng được bổ sung nguồn nước, tăng độ ẩm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây phục hồi và ra búp sau thời gian nắng nóng kéo dài.
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, do chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới, thời tiết trên địa bàn phổ biến nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa nên khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới ngưỡng nắng nóng, dưới 35°C; mưa và độ ẩm tăng giúp nguy cơ cháy rừng, khô hạn giảm đáng kể.
Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.
Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hàng triệu mét khối đất, cát bồi lắng tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh gây khó khăn cho hoạt động khai thác, hậu cần nghề cá và chống khai thác IUU. Việc sớm có giải pháp, phương án nạo vét đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.
Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.
Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.