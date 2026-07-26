Nhanh chóng khắc phục sạt lở, vỡ cục bộ mái kênh chính Sông Rác

Tiếp tục phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Hà Tĩnh 20/07/2026 17:31 Hà Tĩnh đã hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa chỉ checkvn.hatinh.gov.vn, với hơn 280 cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia.

Ứng dụng khoa học - công nghệ tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới 19/07/2026 15:20 Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026 - 2030.

Nuôi hươu mở lối làm giàu cho nhiều hộ dân Đức Thọ 19/07/2026 12:15 Từ lợi thế nguồn thức ăn sẵn có, chi phí chăm sóc thấp cùng đầu ra ổn định, mô hình nuôi hươu đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Vì sao nông dân Hà Tĩnh không còn mặn mà với chăn nuôi đại gia súc? 19/07/2026 07:00 Từ năm 2021 đến nay, tổng đàn trâu, bò ở Hà Tĩnh liên tục sụt giảm. Tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc trong cơ cấu ngành chăn nuôi giảm từ 11% xuống còn 8,9%.

Đồng quản lý nghề cá: "Chìa khóa" gỡ thẻ vàng của EC ở Hà Tĩnh 18/07/2026 11:29 Hà Tĩnh đang kiện toàn, thành lập các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ nhằm góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nâng cao ý thức của ngư dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU 17/07/2026 12:46 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ 16/07/2026 11:51 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Dự án 4F Quế Lâm gần 1.300 tỷ đồng sắp được khởi công tại Hà Tĩnh 16/07/2026 05:15 Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được nhà đầu tư đánh giá lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt.

Chủ động ứng phó El Nino, tăng cường bảo đảm an toàn đập, hồ chứa 14/07/2026 19:51 Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý và sẵn sàng phương án vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2026.

Nhân rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết với Quế Lâm 14/07/2026 14:10 Nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đang chú trọng phát triển liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm mở rộng sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị.

Sớm xử lý tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương 13/07/2026 05:20 Sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng, âu thuyền Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến khu vực neo đậu bị thu hẹp, tàu thuyền ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bám đồng chăm lúa, nông dân Hà Tĩnh hướng tới vụ hè thu thắng lợi 11/07/2026 11:11 Tháng 7, những cánh đồng lúa hè thu tại Hà Tĩnh trải dài trong sắc xanh mướt mắt, căng tràn sức sống. Bà con nông dân tích cực thăm đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kỳ vọng một vụ mùa bội thu.

“Mục sở thị” trại nuôi chồn hương tiền tỷ 11/07/2026 05:20 Trại nuôi chồn hương quy mô lớn tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) bước đầu đem lại hiệu quả cao, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Mở hướng chăn nuôi ở vùng bán sơn địa từ lươn không bùn 10/07/2026 09:27 Với lợi thế diện tích vườn rộng, anh Nguyễn Bá Linh (xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi trên vùng bán sơn địa.

Lộc Hà phát huy lợi thế, nâng cao giá trị ngành thủy sản 09/07/2026 15:25 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang phát huy lợi thế ven biển để nâng cao hiệu quả khai thác, phát triển nuôi trồng để nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Trước ngày tăng xử phạt vi phạm khai thác thủy sản: Các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền 09/07/2026 14:04 Nghị định 246/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 18/8/2026. Các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.

Hà Tĩnh lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi 09/07/2026 09:08 Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV) tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tập trung chỉ đạo phòng, trừ dịch hại lúa hè thu 08/07/2026 10:20 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ dịch hại trên lúa vụ hè thu năm 2026.

Mùa vừng ở xã Đức Quang - từ cánh đồng đến sản phẩm OCOP 08/07/2026 09:12 Những ngày này, trên các cánh đồng ngoài đê xã Đức Quang (Hà Tĩnh), màu vàng của những ruộng vừng đang cho thu hoạch trải dài khắp các vùng bãi của thôn Đức La.

Sâu cuốn lá "xuất kích" gây hại lúa hè thu ở Hà Tĩnh 08/07/2026 07:38 Sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại trên khoảng 25 ha lúa hè thu tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn và các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng phòng trừ nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan.

Giá nhiên liệu "hạ nhiệt", ngư dân Hà Tĩnh thêm động lực vươn khơi 07/07/2026 16:37 Giá dầu diesel giảm mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào, tạo thêm động lực để ngư dân Hà Tĩnh yên tâm vươn khơi, bám biển.

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico cho thu hoạch lứa đầu tiên ở Hà Tĩnh 07/07/2026 14:21 Sau hơn 5 tháng trồng thử nghiệm, 0,7 ha ớt Habanero của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với năng suất khá cao.

Người dân vớt "lộc trời" trên sông Lạch Kèn 07/07/2026 14:20 Hến tự nhiên xuất hiện nhiều trên sông Lạch Kèn đoạn qua xã Cổ Đạm và Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang mang đến niềm vui cho người dân ven sông.

Lộc Hà ra mắt tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ 06/07/2026 17:46 Tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm phát huy vai trò chủ thể của ngư dân trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác IUU và xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững.

Tập trung triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 06/07/2026 17:35 Thời gian qua, Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, nội dung thuộc Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nuôi cá chim vây vàng theo VietGAP: Chuẩn hóa để nâng tầm 05/07/2026 15:37 Mô hình nuôi cá chim vây vàng theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển nghề nuôi bền vững.

Người nuôi tôm Hà Tĩnh làm gì trước "áp lực kép"? 05/07/2026 10:00 Trong khi giá thức ăn thủy sản “neo” ở mức cao, giá tôm thương phẩm lại giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi tôm ở Hà Tĩnh phải tính toán kỹ phương án sản xuất, cắt giảm chi phí, chú trọng phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.

Giảm áp lực khai thác ven bờ, hướng tới nghề cá bền vững 04/07/2026 15:16 Hà Tĩnh đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi nghề khai thác hải sản, giảm khai thác ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển ngành nghề cá bền vững.