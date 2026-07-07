Giá nhiên liệu "hạ nhiệt", ngư dân Hà Tĩnh thêm động lực vươn khơi

Giá dầu diesel giảm sâu đã tiếp thêm động lực cho ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển.

Hiện nay, giá dầu diesel giảm còn 21.590 đồng/lít, giảm khoảng 43% so với mức đỉnh gần 38.000 đồng/lít vào cuối tháng 3/2026. Điều này đã mang đến tín hiệu tích cực cho hoạt động khai thác của ngư dân Hà Tĩnh.

Tại cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm), những ngày này không khí trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Sau khi bốc dỡ xong hải sản, nhiều tàu thuyền đã khẩn trương tiếp nhiên liệu, bốc xếp đá lạnh, thực phẩm… để chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt mới. Theo nhiều ngư dân, sự sôi động này có phần đến từ việc giá dầu giảm sâu, giúp giảm đáng kể áp lực chi phí sau thời gian dài phải cân đối từng khoản chi cho mỗi chuyến biển.

Không khí nhộn nhịp tại Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm).

Ông Hoàng Văn Nam (thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) chia sẻ: "Mỗi chuyến biển của tàu chúng tôi thường kéo dài khoảng 3 ngày, tiêu thụ khoảng 600 lít dầu. Trước đây, khi giá dầu ở mức cao, riêng tiền nhiên liệu đã chiếm phần lớn chi phí nên nhiều chuyến dù đánh bắt được sản lượng khá nhưng lợi nhuận không đáng kể. Nay giá dầu giảm mạnh nên bà con ai cũng phấn khởi, tích cực vươn khơi".

Theo bà con ngư dân, nhiên liệu luôn là khoản chi lớn nhất trong mỗi chuyến khai thác, chiếm khoảng 40-50% tổng chi phí. Vì vậy, việc giá dầu diesel liên tục giảm trong thời gian gần đây đã góp phần giảm đáng kể chi phí sản xuất, tạo tâm lý yên tâm cho ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi.

Ngư dân xã Thiên Cầm chuẩn bị các điều kiện trước khi vươn khơi.

"Trước đây, chúng tôi phải tính toán rất kỹ, thậm chí có thời điểm giảm số ngày bám biển để hạn chế chi phí. Bây giờ nhiên liệu rẻ hơn, ngư dân mạnh dạn đầu tư cho những chuyến biển dài ngày, khai thác ở các ngư trường xa để nâng cao sản lượng. Chuyến biển vừa rồi, sau khi trừ mọi chi phí, tàu của chúng tôi thu lãi hơn 9 triệu đồng, cao hơn 4 triệu đồng so với thời điểm giá dầu ở mức đỉnh. Ai cũng kỳ vọng nếu giá nhiên liệu tiếp tục ổn định, những chuyến biển tới sẽ cho hiệu quả kinh tế cao hơn" - ngư dân Nguyễn Bình Nam (thôn Phúc Hải, xã Thiên Cầm) bày tỏ.

Cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) tấp nập tàu thuyền vào bốc dỡ xuất bán hải sản.

Không chỉ tại Cửa Nhượng, không khí vươn khơi cũng diễn ra khẩn trương tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà). Trên cảng, nhiều tàu cá tất bật bốc dỡ xuất bán hải sản, tiếp nhiên liệu, kiểm tra máy móc, sắp xếp ngư lưới cụ và bổ sung nhu yếu phẩm trước khi ra khơi chuyến mới.

Ngư dân Hoàng Minh Thành (thôn Cửa Sót, xã Lộc Hà) cho biết: "Bà con ngư dân mong giá nhiên liệu tiếp tục ổn định hoặc duy trì quanh mức 21.000 đồng/lít để yên tâm bám biển. Khi chi phí được kiểm soát, chúng tôi mới có điều kiện tích lũy vốn, đầu tư nâng cấp hầm bảo quản, thay thế thiết bị, hiện đại hóa tàu cá và nâng cao hiệu quả khai thác ".

Từ đầu tháng 6 đến nay, ngư dân Hà Tĩnh đã đánh bắt được gần 300 tấn hải sản.



Không chỉ giảm áp lực chi phí đầu vào, thời điểm này, các loại hải sản cũng đang giữ mức giá ổn định, góp phần cải thiện thu nhập cho ngư dân, tạo điều kiện để nhiều chủ tàu mạnh dạn tái đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất. Bà Nguyễn Thị Minh, tiểu thương trên địa bàn xã Lộc Hà cho hay: "Khi ngư dân yên tâm đầu tư cho mỗi chuyến biển, chất lượng hải sản đưa vào bờ cũng được nâng lên nhờ bảo quản tốt hơn. Đây là yếu tố rất quan trọng bởi hàng tươi, đồng đều sẽ dễ tiêu thụ và có giá trị cao hơn. Điều đó cũng giúp các hộ kinh doanh thuận lợi trong việc thu gom nguồn hàng và mở rộng thị trường".

Theo Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, từ đầu tháng 6 đến nay đã có hơn 2.300 lượt tàu thuyền cập các cảng cá trên địa bàn, với tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ đạt gần 300 tấn (tăng khoảng 20% so với tháng 5/2026). Giá nhiên liệu giảm không chỉ giúp ngư dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả mỗi chuyến biển mà còn góp phần khôi phục nhịp độ khai thác thủy sản sau thời gian dài chịu tác động của giá nhiên liệu tăng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều tàu cá duy trì tần suất vươn khơi, nâng cao sản lượng khai thác, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng giá nhiên liệu sẽ ổn định để bà con yên tâm vươn khơi.