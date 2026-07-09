Lộc Hà phát huy lợi thế, nâng cao giá trị ngành thủy sản

Ngư dân kiên trì bám biển, vươn khơi

Quang cảnh nhộn nhịp ở Cảng cá Cửa Sót.

Ngư dân Nguyễn Viết Lĩnh, chủ tàu HT-90313 TS (thôn Hải Bằng), là một trong những chủ tàu cá hoạt động hiệu quả trên vùng biển Lộc Hà. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi tháng, con tàu công suất 360 CV của ông sẽ cùng 6 lao động thực hiện 3 chuyến sản xuất trên biển, mỗi chuyến kéo dài 7–8 ngày. Tàu của ông đánh bắt bằng nghề câu hoặc lưới ở vùng khơi.

Anh Lĩnh chia sẻ: “Mỗi chuyến biển, chúng tôi khai thác khoảng 5–6 tạ hải sản có giá trị cao, thu về 70–80 triệu đồng. Trong quá trình sản xuất, các thuyền viên luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, khai thác đúng ngư trường, không sử dụng chất cấm, có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo”.

Những con cá tươi ngon, có giá trị cao được ngư dân Lộc Hà đánh bắt ngoài khơi đưa về đất liền lúc trời chưa sáng.

Ở vùng lộng, ngư dân Lộc Hà cũng đang nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì nhịp điệu sản xuất. Ngư dân Trần Văn Hồng, chủ tàu HT-90292 TS (thôn Thạch Bằng) cho biết: “Tàu cá chúng tôi có công suất 250 CV, có 5 lao động, chuyên hoạt động cách bờ 18–20 hải lý. Dù giá nhiên liệu cao, chi phí sản xuất tăng, thời tiết diễn biến thất thường và thiếu lao động, nhưng mỗi tháng, chúng tôi vẫn thực hiện 15-20 chuyến biển. Bình quân mỗi chuyến khai thác được 7-8 tạ hải sản, đạt doanh thu khoảng 10–12 triệu đồng”.

Ngư dân thu hải sản trên những con thuyền đánh bắt gần bờ.

Tại vùng biển gần bờ, hàng trăm tàu cá công suất nhỏ vẫn đều đặn ra khơi mỗi ngày. Ngư dân Võ Hồng Thịnh (thôn Thịnh Lộc) cho biết: “Toàn thôn hiện có hơn 100 tàu cá hoạt động gần bờ. Trừ những ngày mưa bão hoặc biển động, bà con đều tranh thủ ra khơi. Bình quân mỗi chuyến chúng tôi sản xuất 3–4 giờ trên biển, thu được khoảng 8-12 kg hải sản, cho thu nhập từ 400–500 nghìn đồng. Nguồn thu nhập này đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống và có tiền tích lũy”.

Xã Lộc Hà tổ chức thả tái tạo nguồn lợi hải sản để góp phần làm giàu ngư trường và phát triển ngành đánh bắt bền vững, hiệu quả.

Xã Lộc Hà hiện có gần 300 tàu cá, trong đó 63 tàu có chiều dài từ 12 m trở lên hoạt động ở vùng lộng và vùng khơi; số còn lại khai thác ven bờ. Nhờ duy trì nhịp điệu sản xuất nên trong 6 tháng đầu năm 2026, ngư dân Lộc Hà đã khai thác gần 1.500 tấn cá, tôm, mực, cua, ghẹ, ốc... cho giá trị sản xuất khoảng 80 tỷ đồng. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, vươn khơi bám biển, phấn đấu đến cuối năm đạt sản lượng khai thác khoảng 3.350 tấn hải sản các loại.

Đẩy mạnh nuôi trồng theo hướng thâm canh

Cách đây 3 tháng, anh Trần Văn Minh (thôn Thạch Bằng) thu hoạch 5 tấn tôm thương phẩm vụ đông. Nhờ nuôi theo mô hình siêu thâm canh, tôm đạt kích cỡ lớn, chất lượng tốt nên vụ vừa qua anh thu về hơn 1 tỷ đồng, lãi 360 triệu đồng. Hiện nay, lứa tôm vụ hè thu đã xuống giống được 2 tháng, đạt cỡ 100 con/kg; dự kiến sau khoảng 45 ngày nữa sẽ xuất bán, sản lượng ước đạt gần 8 tấn tôm thương phẩm.

Các khu nuôi tôm công nghệ cao với đầy đủ bể bê tông trong nhà, hệ thống ao nuôi giai đoạn 2, giai đoạn 3, khu xử lý nước cấp, khu xử lý nước thải... được xây dựng đồng bộ, liên hoàn (ảnh chụp tại thôn Thạch Bằng).

Anh Minh chia sẻ: “Những năm gần đây, chúng tôi tập trung nguồn lực đầu tư bể xi măng, nhà lưới, máy móc và các thiết bị hiện đại phục vụ nuôi tôm siêu thâm canh. Cùng đó, chúng tôi áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để kiểm soát chất lượng con giống, thức ăn, vệ sinh ao nuôi, bảo đảm nguồn nước và các chỉ số môi trường. Nhờ vậy, chúng tôi luôn nuôi được mật độ cao (250–350 con/m²), bảo đảm sản xuất an toàn, bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế”.

Với quyết tâm giành thắng lợi vụ nuôi hè thu, anh Trần Văn Ân (thôn Thạch Bằng) đang tập trung chăm sóc và chủ động phòng, chống dịch bệnh trên 5 ha ao nuôi tôm thâm canh. Anh Ân cho biết: “Khu nuôi tôm công nghệ cao của gia đình hiện có 3 triệu con giống, được thả nuôi hơn một tháng trước và đang sinh trưởng tốt. Nếu thời tiết thuận lợi, vài tháng tới, tôi dự kiến thu khoảng 80 tấn tôm thương phẩm, đạt giá trị sản xuất 13–14 tỷ đồng”.

Các ao nuôi tôm được đầu tư xây dựng hiện đại, kiên cố đang sẵn sàng đưa vào sử dụng nuôi tôm giai đoạn 2 của vụ hè thu.

Hiện nay, xã Lộc Hà có 45,6 ha nuôi tôm thẻ chân trắng, nhuyễn thể và cá. Trong bối cảnh diện tích nuôi trồng ngày càng thu hẹp do phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, Lộc Hà đang tập trung phát triển nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, toàn xã hiện có hơn 28 ha nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, nếu mọi yếu tố thuận lợi thì có thể đạt năng suất 16–20 tấn/ha/vụ, sản lượng hằng năm trên 1.000 tấn tôm thương phẩm, giá trị sản xuất khoảng 150 tỷ đồng.

Thu hoạch tôm trong ao nuôi 3 giai đoạn của anh Trần Văn Ân (ảnh tư liệu).

Bà Phạm Thị Loan - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã tiếp tục xác định kinh tế biển là lĩnh vực trọng tâm, trong đó ưu tiên phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản. Địa phương cũng tập trung triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ và động viên, khuyến khích ngư dân đầu tư ngư cụ, chuyển đổi nghề, thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU, chăm lo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng KHKT và huy động nguồn lực phát triển sản xuất. Nhờ đó, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn được duy trì ổn định, hiệu quả sản xuất từng bước được nâng cao”.