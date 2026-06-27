Xem nông dân "giải nhiệt" cho đàn trâu, bò

(Baohatinh.vn) - Những ngày nắng nóng gay gắt, người chăn nuôi ở Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nóng, giúp gia súc duy trì sức khỏe và phát triển ổn định.
Nhiều hộ dân ở xã Vũ Quang đã lựa chọn hình thức nuôi nhốt kết hợp chăn thả nhằm thuận lợi cho việc chăm sóc và chống nóng cho đàn gia súc
Ông Đoàn Mạnh Thụy - Trưởng thôn Hợp Đức (xã Vũ Quang) cho biết: “Toàn thôn hiện có khoảng 80 hộ chăn nuôi trâu, bò với tổng đàn hơn 90 con. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, người dân đặc biệt quan tâm đến việc phòng, chống nóng cho vật nuôi. Ngoài chủ động cắt cỏ, dự trữ thức ăn, các hộ còn thường xuyên tắm mát, tưới nước, bổ sung đầy đủ nước uống và bố trí chăn thả vật nuôi vào những thời điểm mát mẻ".
Ông Đoàn Văn Tài (thôn Hợp Đức, xã Vũ Quang) cho đàn gia súc ăn tại chuồng trong những ngày nắng nóng.
Toàn xã Vũ Quang hiện có 1.442 hộ chăn nuôi với tổng đàn khoảng 3.540 con trâu, bò. Để giảm tác động của nắng nóng, nhiều hộ dân đã chủ động che chắn, gia cố chuồng trại.
Bà Phan Thị Tâm (thôn Bình Minh, xã Hương Bình) cho biết, dự trữ rơm khô là giải pháp cần thiết để đảm bảo thức ăn, đồng thời khi để rơm phía trên chuồng giúp giảm hấp nhiệt, làm mát cho vật nuôi.
Nhiều gia đình chủ động trồng cỏ để có đủ nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong thời gian nuôi nhốt.
Còn đối với hình thức chăn thả, người dân lựa chọn những khu vực có nước, nhiều bùn để đàn gia súc "giải nhiệt" trong những ngày nắng nóng.
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