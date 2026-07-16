Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: dòng hàng nhộn nhịp-nguồn thu gia tăng

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Hằng ngày, từng hàng xe tải, container, xe khách nối nhau làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Nửa đầu tháng 7/2026, khu vực làm thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo luôn tấp nập. Hằng ngày, hàng trăm xe tải, container, xe khách nối nhau làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Phía trong khu vực hải quan, hồ sơ được xử lý liên tục trên hệ thống điện tử; ngoài bãi kiểm hóa, lực lượng hải quan khẩn trương hoàn tất các công đoạn cuối để kịp thông quan hàng hóa. Song song với đó, lực lượng bộ đội biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện và kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa qua cửa khẩu, bảo đảm thông suốt, an toàn.

Người dân, chủ phương tiện vận tải tiến hành khai báo, đăng ký thủ tục thông quan.

Anh Nguyễn Trung Bắc (xã Đức Thịnh) - lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Thường xuyên lái xe chở hàng qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, điều tôi hài lòng nhất là thủ tục thông quan ngày càng nhanh gọn. Dù mỗi ngày có rất nhiều phương tiện qua lại nhưng hồ sơ được xử lý kịp thời, xe không phải xếp hàng chờ quá lâu giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí”.

Theo ghi nhận, hoạt động thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt đầu sôi động trở lại từ đầu năm nay. Số liệu từ Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Chi cục Hải quan khu vực XI), trong 6 tháng năm 2026, cửa khẩu thu hút 412 doanh nghiệp làm thủ tục (tăng 22,25%); đón 106.816 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (tăng 7,9%). Số lượng tờ khai cũng tăng đáng kể với 7.207 tờ khai xuất nhập khẩu (tăng 10,43%), 4.092 tờ khai quá cảnh (tăng 39,48%) và 431 tờ khai tạm nhập tái xuất (tăng 1.624%).

Thu ngân sách tại cửa khẩu đạt 103,4 tỷ đồng (đạt 50,08% chỉ tiêu năm). Các mặt hàng nhập khẩu qua cửa khẩu chủ yếu là quặng sắt, tinh bột sắn, thóc gạo, sắn lát, gỗ các loại, hàng tiêu dùng...; hàng xuất khẩu là xỉ hạt, phân lân, bột đá, vật liệu xây dựng, bánh kẹo và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa qua cửa khẩu.

Sự khởi sắc này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Hạ tầng giao thông phía nước bạn Lào được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, kết nối thuận lợi với Hà Tĩnh góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển. Với lợi thế về cự ly ngắn hơn so với các cửa khẩu trong khu vực, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm điểm thông quan, giúp lưu lượng hàng hóa và phương tiện tăng trở lại.

Quan trọng hơn chính là sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý nhằm nỗ lực khôi phục các nguồn hàng, thu hút thêm những mặt hàng có giá trị thuế cao để cải thiện nguồn thu ngân sách tại cửa khẩu. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các đơn vị liên quan chủ động làm việc với doanh nghiệp, lắng nghe khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất nhập khẩu; đồng thời, rà soát quy trình, xử lý kịp thời những điểm nghẽn phát sinh, rút ngắn thời gian thông quan. Các đơn vị cũng tổ chức làm việc, giao ban định kỳ với các cơ quan chức năng phía nước bạn Lào để thống nhất giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, thông quan hàng hóa giữa hai cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để thống nhất thời gian làm việc, trao đổi thông tin và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan hàng hóa. Về phía tỉnh, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ phù hợp. Trọng tâm là thu hút trở lại các doanh nghiệp nhập khẩu nước tăng lực Red Bull, mặt hàng có giá trị thuế lớn, từng đóng góp tỷ trọng cao trong nguồn thu ngân sách của Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Các đơn vị tăng cường bố trí cán bộ, công chức làm thêm giờ, kể cả thứ 7, chủ nhật hay đêm khuya để hỗ trợ doanh nghiệp thông quan thông suốt”.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, từ đầu tháng 7/2026 đến nay, đã có 52 xe chở nước tăng lực Red Bull, tương đương 8 lô hàng làm thủ tục nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đóng góp khoảng 6 tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách. Đây là tín hiệu tích cực, tạo điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động thu ngân sách từ xuất nhập khẩu ngay đầu quý III và tiếp tục mở ra những kỳ vọng tạo bứt phá cho thu ngân sách tại cửa khẩu từ nay đến cuối năm.

Những chuyến hàng đầu tiên ghi nhận sự trở lại của mặt hàng nước tăng lực Red Bull nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Cùng với dòng hàng hóa sôi động, một tín hiệu tích cực khác là Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đang thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, dịch vụ hậu cần, bến bãi, kho hàng, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa và tạo thêm động lực phát triển nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Anh Trần Hồng Nhật - Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng (tỉnh Gia Lai) cho biết: “Chúng tôi đang triển khai dự án tổ hợp dịch vụ logistics và thương mại tổng hợp tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với các hạng mục như: bến bãi, kho hàng, khách sạn, nhà hàng, siêu thị và các dịch vụ hỗ trợ. Hiện nay, dự án đã hoàn thành và chuẩn bị đi vào hoạt động, chúng tôi kỳ vọng khi lượng hàng hóa qua cửa khẩu tiếp tục tăng, hệ sinh thái dịch vụ sẽ có điều kiện phát triển đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu lưu trú, trung chuyển, bốc xếp hàng hóa của doanh nghiệp”.

Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành dự án tổ hợp dịch vụ logistics và thương mại tổng hợp, đáp ứng nhu cầu lưu trú, trung chuyển, bốc xếp hàng hóa của doanh nghiệp.

Theo cơ quan chức năng, từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các ngành liên quan sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh xúc tiến, kết nối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhất là nhóm doanh nghiệp nhập khẩu nước tăng lực Red Bull, từng bước hình thành nguồn hàng ổn định, tạo động lực tăng trưởng cho hoạt động thông quan và thu ngân sách tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Cùng đó, các đơn vị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực thông quan, đảm bảo duy trì hoạt động giao thương thuận lợi trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn tỉnh.