FIFA sẽ thay đổi quy định về thẻ vàng tại World Cup 2026

Theo The Athletic, FIFA dự tính sẽ thay đổi về quy định phạt thẻ vàng. Dự kiến tất cả các thẻ vàng sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc vòng bảng và sau vòng tứ kết World Cup 2026. Thay đổi này để giảm thiểu nguy cơ cầu thủ bỏ lỡ các trận đấu loại trực tiếp.
Theo quy định mới, các cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng ở 2 thời điểm quan trọng: sau khi kết thúc vòng bảng và sau khi kết thúc vòng tứ kết. Trước đây, quy định cũ thường chỉ xóa thẻ sau vòng tứ kết, khiến nhiều cầu thủ đối mặt với nguy cơ lỡ các trận cầu quan trọng do tích lũy thẻ từ tận .
Tuy nhiên với thể thức thi đấu mới, các đội bóng sẽ phải chơi nhiều trận hơn để tiến sâu vào chung kết. Việc duy trì hệ thống tích lũy thẻ vàng như cũ sẽ tạo ra áp lực tâm lý quá lớn và khiến các trận đấu mất đi những trụ cột vì những lỗi không quá nghiêm trọng.
Ví dụ 1 cầu thủ nếu dính 1 thẻ vàng từ vòng bảng sẽ phải chịu áp lực tránh thẻ trong suốt chặng đường còn lại, khiến họ không thể ra sân với tư tưởng thoải mái cống hiến.
Nếu đề xuất được thông qua, cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng sau giai đoạn vòng bảng và sau vòng tứ kết. Điều này có nghĩa một cầu thủ chỉ bị treo giò vì tích lũy thẻ nếu nhận 2 thẻ vàng ở 3 trận vòng bảng, hoặc nhận 2 thẻ trong 3 vòng knock-out đầu tiên trước bán kết (vòng 1/16, 1/8 và tứ kết). Đây là thay đổi đáng chú ý, bởi sẽ có tổng cộng 104 trận, nhiều hơn hẳn so với các kỳ trước.
Động thái này được xem là cách bảo vệ chất lượng chuyên môn của giải đấu. Trong các kỳ World Cup, không ít đội từng chịu thiệt khi trụ cột bị treo giò ở vòng knock-out vì những thẻ vàng tích lũy. Với lịch thi đấu dày hơn, quy định cũ có thể khiến nhiều cầu thủ quan trọng phải nghỉ ở giai đoạn quyết định.
Tuy nhiên, thay đổi mới nhất (nếu được thông qua) cũng có thể tạo ra tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc xóa thẻ nhiều hơn giúp giải đấu hấp dẫn hơn, tránh các án treo giò đáng tiếc. Ngược lại, cũng có lo ngại rằng cầu thủ sẽ chơi rắn hơn nếu biết mình có cơ hội “sạch” thẻ sau vòng bảng.
U17 Việt Nam không gặp bất cứ khó khăn nào cho dù trước trận, U17 Malaysia đã... hù dọa với những lời lẽ đanh thép. Thắng thuyết phục với tỷ số đậm ở chung kết, U17 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 xứng đáng.
Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Chelsea nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến. Đội bóng của HLV Liam Rosenior gây thất vọng toàn diện, trong khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng sau chuỗi phong độ tệ hại.
Cuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.