Rowing biển Việt Nam giành 2 huy chương Vàng tại Giải vô địch châu Á 2026

Đội tuyển rowing biển Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 4-7/6, giành 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

Ngay trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch rowing biển châu Á, các vận động viên Việt Nam đã để lại dấu ấn với những thành tích nổi bật.

Hai tấm huy chương Vàng thuộc về Hoàng Vũ Kiều Loan ở nội dung thuyền đơn nữ U19 (W1X) và cặp vận động viên Ngọc Minh Châu-Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở nội dung thuyền đôi nữ U16 (W2X).

Bên cạnh đó, Ngọc Minh Châu giành thêm huy chương Bạc ở nội dung thuyền đơn nữ U16 (W1X), trong khi Nguyễn Thị Anh Thơ mang về huy chương Đồng ở nội dung thuyền đơn nữ Open (W1X).

Kết quả đạt được cho thấy sự chuẩn bị của đội tuyển rowing biển Việt Nam cũng như tiềm năng phát triển của bộ môn còn khá mới tại Việt Nam. Dù mới được đầu tư trong những năm gần đây, rowing biển đã từng bước ghi nhận những kết quả khả quan tại các giải đấu quốc tế.

Đáng chú ý, rowing biển sẽ chính thức được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic Los Angeles 2028. Đây được xem là cơ hội để rowing Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất tham dự Thế vận hội trong tương lai.

Theo đánh giá, rowing biển là môn thể thao phù hợp với điều kiện tự nhiên của Việt Nam khi sở hữu đường bờ biển dài cùng nhiều vùng biển đẹp. Sự phát triển của bộ môn không chỉ góp phần nâng cao thành tích thể thao thành tích cao mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào thể thao biển gắn với phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước.

Những tấm huy chương giành được tại Giải vô địch rowing biển châu Á 2026 là tín hiệu tích cực đối với đua thuyền Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của các vận động viên trẻ trên đấu trường châu lục.